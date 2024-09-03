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Posted 3 сентября, 10:40

Published 3 сентября, 10:40

Modified 3 сентября, 10:40

Updated 3 сентября, 10:40

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги первого дня

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги первого дня

3 сентября 2024, 10:40
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Самые интересные события первого дня ВЭФ-2024 — в обзоре «Восток-Медиа»

Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке

С самого утра участники ВЭФ начали выстраиваться в длинные очереди у входа в кампус ДВФУ. Среди них были официальные лица, сотрудники СМИ и участники молодежных площадок. В целях безопасности каждому предстояло пройти проверку: открыть сумки и предъявить аккредитацию. Ожидание не стало помехой для позитивного настроения, ведь мероприятия начинались в ближайшее время.

Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке
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Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Одним из первых значимых событий дня стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной ДВФУ. На церемонии выступили творческие коллективы, среди которых танцоры в традиционных тельняшках, символизирующих Приморье. Павильон Приморского края стал центром внимания, предлагая гостям попробовать морские деликатесы на рыбном рынке и ознакомиться с мастер-планами городов региона. Основная концепция выставки — «Приморский край — маяк на карте России» — акцентирует внимание на уникальности региона и его экономическом потенциале.

Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024
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Панельная дискуссия о курорте в Хасанском округе

Ключевым событием дня станет панельная дискуссия, на которой губернатор Приморья Олег Кожемяко представит перспективы нового международного курорта мирового уровня в Хасанском округе. Дискуссия пройдет 4 сентября в 17:15 и соберет экспертов и представителей федерального правительства для обсуждения президентского проекта, инициированного Владимиром Путиным. Участники форума надеются, что этот проект станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона.

Губернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в Приморье
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Со всеми новостями о ВЭФ-2024 на сайте «Восток-Медиа» вы можете ознакомиться тут.

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