Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги первого дня

С самого утра участники ВЭФ начали выстраиваться в длинные очереди у входа в кампус ДВФУ. Среди них были официальные лица, сотрудники СМИ и участники молодежных площадок. В целях безопасности каждому предстояло пройти проверку: открыть сумки и предъявить аккредитацию. Ожидание не стало помехой для позитивного настроения, ведь мероприятия начинались в ближайшее время.