Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги первого дня

Posted 3 сентября, 10:40
Published 3 сентября, 10:40
Modified 3 сентября, 10:40
Updated 3 сентября, 10:40
Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке
С самого утра участники ВЭФ начали выстраиваться в длинные очереди у входа в кампус ДВФУ. Среди них были официальные лица, сотрудники СМИ и участники молодежных площадок. В целях безопасности каждому предстояло пройти проверку: открыть сумки и предъявить аккредитацию. Ожидание не стало помехой для позитивного настроения, ведь мероприятия начинались в ближайшее время.
Одним из первых значимых событий дня стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной ДВФУ. На церемонии выступили творческие коллективы, среди которых танцоры в традиционных тельняшках, символизирующих Приморье. Павильон Приморского края стал центром внимания, предлагая гостям попробовать морские деликатесы на рыбном рынке и ознакомиться с мастер-планами городов региона. Основная концепция выставки — «Приморский край — маяк на карте России» — акцентирует внимание на уникальности региона и его экономическом потенциале.
Ключевым событием дня станет панельная дискуссия, на которой губернатор Приморья Олег Кожемяко представит перспективы нового международного курорта мирового уровня в Хасанском округе. Дискуссия пройдет 4 сентября в 17:15 и соберет экспертов и представителей федерального правительства для обсуждения президентского проекта, инициированного Владимиром Путиным. Участники форума надеются, что этот проект станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона.