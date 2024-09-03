Константин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»

Posted 2 сентября, 23:00
Published 2 сентября, 23:00
Modified 2 сентября, 23:00
Updated 2 сентября, 23:00
Глава Владивостока — о ремонте теплосетей, легком метро, общественном транспорте и не только
«Я работаю каждую субботу. Без исключения. А уж тем более, когда идет снег, дождь или на улице тайфун. Такие дни и воскресенья уже не выходные. А так, суббота — обыкновенный рабочий день», — именно с таких слов начал встречу с корреспондентом «Восток-Медиа» глава города Владивостока Константин Шестаков в одну из своих рабочих суббот.
Шестидневная трудовая неделя — это для градоначальника уже в порядке вещей. Но чем живет Константин Шестаков? Где любит гулять, в каких местах его можно встретить с семьёй и как он реагирует на людей, которые подходят к нему на улице со своими проблемами? Об этом и еще немного о своей текущей работе он и рассказал в интервью деловому еженедельнику.
— Раз мы начали с такой не очень рабочей темы, то расскажите, отпуска у вас бывают?
— Отпуска, конечно, иногда бывают, но в основном они связаны с выходными детей. Если они выпадают на их каникулы, то это здорово. Вообще, я стараюсь, чтобы мой отпуск выпадал как раз на то время, когда я могу провести большой период времени с ними. Потому что папу видят редко.
— В какое время года чаще всего получается уйти в отпуск?
— Я стараюсь брать отпуск во время весенних каникул и еще в конце сентября — чтобы было дней пять к моему дню рождения. Но бывает и так, что отпусков у меня совсем не бывает.
— А как же наше приморское лето? Успеваете захватить его, на море съездить?
— Ну это же самое важное время для стройки! Поэтому, по-моему, ходить летом в отпуск бессмысленно, ведь нужно контролировать то, что происходит на городских строительных площадках. Если этого не делать, то осенью и в конце года тебя ждут огромные сюрпризы.
Но хорошо, что у города сейчас есть возможность строить, ремонтировать. И в первую очередь сделан большой акцент на ремонт тепловых сетей. А когда их ремонтировать, если не летом? Именно в этот период года можно подготовиться к отопительному сезону, провести гидравлические испытания и другие необходимые работы, только в спокойном, не аварийном режиме.
— Можно же сказать, что за последние три года, что вы находитесь у «штурвала» города, инцидентов на тепловых сетях, прорывов и прочих ситуаций стало ощутимо меньше?
— Действительно, динамика стала другая. Когда мы посмотрели, как прошли первые два отопительные периода после начала работы нашей команды, то она была чрезвычайно негативной. Мы каждый отопительный сезон приращивали по несколько процентов от общего количества аварий. Итого их было там практически по 3000 за зиму в этом году. Аварий по-прежнему достаточно много, но, тем не менее, тренд мы переломили. То, что работать надо с сетями системно еще несколько лет, это факт. Невозможно сетями не заниматься десятилетиями, а потом, по мановению волшебной палочки, что-то изменить. Это только системная, серьезная, продуманная работа с проектированием, с поиском финансирования для этих работ. Это та рутина, которой должен заниматься любой глава города.
— Если мы уже перешли к рутине, то расскажите, пожалуйста, про недавний свой объезд по школам. Что удалось сделать в рамках подготовки к новому учебному году?
— Впервые за многие годы мы получили федеральные деньги на капитальный ремонт школ. Мы привлекли средства, чтобы поработать с кровлями, сетями, обновить пищеблоки, столовые, спортивные залы. Значительную часть работ мы сдали до 1 сентября. Единственный переходящий объект — школа №79, там большое количество работ мы перенесем на начало будущего года, чтобы у ребят появился обновленный спортзал.
— Как обстоят дела с привлечением молодых педагогов в школы Владивостока?
— Мы постарались сделать так, чтобы возможности, которые мы предлагаем, знала вся страна. Мы даем возможность бесплатного переезда к нам, предоставляем арендное жилье, общежитие. У нас крайне конкурентная заработная плата — сейчас средняя зарплата городского учителя составляет 77 тысяч рублей. Плюс есть возможность взять дальневосточную ипотеку на льготных условиях. Поэтому из западной и центральной части страны к нам стремятся ребята, которые всерьез себя видят в педагогической сфере. В среднем в течение года к нам приезжают порядка 30 учителей из других регионов.
Также в этом году мы впервые предложили целевой набор в вузы, чтобы ребята, поступающие на педагогические специальности, потом возвращались работать учителями в наши школы. Стараемся популяризировать профессию учителя через подкасты, рассказы о педагогах. Реализуем любопытные проекты в школах — подводную робототехнику, авиационную робототехнику. Хотим, чтобы ребята на уроках технологии разбирали инженерную часть беспилотников, могли их конструировать и ремонтировать.
— Давайте перейдем к развитию спортивной инфраструктуры. Расскажите о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в центре города.
— Мы получили от ДВФУ здание бывшего спортивного корпуса на Океанском проспекте. Понимали, что в центре города жизненно необходимо появление дополнительных спортивных объектов. Например, для развития нашей крепкой школы художественной гимнастики. Поэтому мы полностью переоборудуем это здание — меняем сети, кровлю, фасады, стены и даже некоторые смыслы самого объекта.
Благодаря мастер-плану развития города, мы получили 96 миллионов рублей на капитальный ремонт, чтобы в руках у муниципалитета было современное здание с правильными смыслами для развития спорта, в первую очередь детского. Это один из объектов, который мы реализуем в рамках мастер-плана за счет специального казначейского кредита.
В обновленном ФОКе будет большой зал художественной гимнастики, в котором также можно будет проводить соревнования по волейболу и бадминтону. Второй зал будет отдан под настольный теннис, там можно будет проводить турниры достойного уровня, в том числе с приглашением китайских спортсменов и тренеров для обмена опытом. Также в ФОКе разместятся секции единоборств. Планируем завершить основные работы и начать эксплуатацию объекта в начале 2025 года.
— Вы упомянули, что Владивосток в этом году является Молодежной столицей России. Что это дает городу?
— Статус Молодежной столицы дает нам возможность привлекать дополнительные федеральные ресурсы на проведение мероприятий, участвовать в конкурсах и грантах по линии Росмолодежи, привозить известных спикеров и экспертов, популярных артистов.
Также мы получили средства на реализацию проекта, который станет наследием Года Молодежной столицы. Это полное преобразование здания молодежного центра «ТОК» на Семеновской, которое недавно вернулось в муниципальную собственность. Там появится коворкинг, где будут проходить лектории и встречи молодежных сообществ. Хотим, чтобы там можно было реализовывать медиапроекты, записывать подкасты на важные для молодежи темы. Главное, чтобы это был центр притяжения и развития талантливой молодежи Владивостока.
Мы также рассматриваем возможность открыть во Владивостоке современную киберарену. У нас уже проводились соревнования по киберспорту городского, краевого и даже международного уровня. Хотим создать специализированную площадку, чтобы у ребят, увлеченных компьютерным спортом, был свой дом, как у гимнасток появится в обновленном ФОКе. Статус Молодежной столицы позволяет обратить внимание федеральных властей на необходимость создания такого объекта именно здесь, на Дальнем Востоке.
— Какие крупные инфраструктурные проекты сейчас реализуются в городе?
— Впервые за многие годы мы начали строить дороги. В этом году это развязка Русской и проспекта 100-летия Владивостока, примыкание улицы Адмирала Горшкова к объездной трассе, улицы Зеленого угла, несколько улиц Патрокла. На острове Русский мы уже асфальтировали 2,7 км дороги от Университетского проспекта.
Сейчас проектируем Фирсовскую развязку, проспект Красного Знамени от кольца Инструментального завода до Баляева. Документы по Рудневскому мосту загрузили в Главгосэкспертизу, надеемся получить проект и привлечь финансирование, так как предварительная стоимость — порядка 15 млрд рублей.
Активно идет работа по проекту легкого метро во Владивостоке на базе существующей железнодорожной инфраструктуры. Мы сформировали земельные участки под перехватывающие парковки вдоль всей линии. Постараемся сделать так, чтобы при наличии билета на электричку была скидка на парковку. Значительную часть работ ведет РЖД, и мы уже общались с замруководителя компании для обсуждения деталей проекта. Видим хорошую динамику роста пассажиропотока на существующей городской электричке. Уверен, запрос горожан на удобный рельсовый транспорт есть.
Если говорить о развитии общественного транспорта, то мы видим, что передвигаться на автобусах и троллейбусах по центру Владивостока сейчас быстрее, чем на личном автомобиле. Но чтобы утверждать это точно, нужно дождаться результатов комплексного обследования пассажиропотоков.
В этом году мы закупили много новых автобусов и троллейбусов на муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». Они современные, с климат-контролем, камерами, USB-розетками. Скоро выйдут на маршруты. Также планируем запустить новый муниципальный автобусный маршрут до кампуса ДВФУ на острове Русский, чтобы студентам и педагогам было удобнее добираться.
Конечно, нужно продолжать развивать выделенные полосы, повышать регулярность и комфорт общественного транспорта. Будем двигаться в этом направлении.
— Какие еще знаковые проекты развития Владивостока вы бы отметили?
— Один из ключевых проектов, над которым мы системно работаем последние годы, — это замена теплосетей. Я уже упомянул об этом и всё же повторюсь. Износ сетей был очень серьезным. Мы глубоко проработали проектную документацию и нашли источники финансирования, в том числе в федеральном бюджете, чтобы ежегодно менять по 4% от всех теплосетей города. Второй год ведем эти работы, в этом году полностью переложим более 40 км.
Это критически важная для безопасности и жизнеобеспечения Владивостока работа. Понятно, что политически гораздо проще и эффектнее было бы вкладываться в благоустройство, новые набережные. Но я здесь родился, живу и хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни. Поэтому буду продолжать упорно заниматься сетями.
Динамику аварий на сетях мы переломили, прекратился рост числа порывов к прошлым периодам. Но работать предстоит еще много лет. Невозможно враз изменить то, чем не занимались десятилетиями. Нужен системный подход с качественным проектированием и достаточным финансированием.
— Давайте еще немного о личном: расскажите, где вас можно случайно встретить в выходной день?
— Все очень просто — остров Русский. Пляж на Канале, набережная Новик, бухта Ахлестышева, набережная ДВФУ.
Несмотря на загруженный график, Константин Шестаков старается выкраивать время на семью и увлечения. Еще одно его любимое место для прогулок — Ботанический сад, особенно осенью, когда своими красками радует клен. Мэр с удовольствием отмечает, что после благоустройства по дорожкам Ботанического сада можно легко ходить даже с детской коляской.
Константин Владимирович — большой любитель собак. У него дома живут лабрадор Лева и дворняжка Лапа. Мэр сам выгуливает своих питомцев, для него это хорошая возможность переключиться от работы. Он рад, что во Владивостоке становится больше инфраструктуры для выгула собак — новые площадки в скверах и парках. Развитие этого направления останется в приоритете.
Также Константин Шестаков считает очень важным поддерживать приюты и организации, которые занимаются пристройством бездомных животных. Во Владивостоке сложилась хорошая система, на каждой акции находят дом 30-40 собак и кошек. Известные люди, блогеры личным примером показывают, что взять питомца из приюта — это здорово. Такая социальная реклама, по мнению мэра, необходима.
— Константин Владимирович, в завершение нашей беседы такой вопрос: считаете ли вы себя строгим руководителем?
— Мне кажется, я справедливый руководитель. Несколько раз делаю замечание, если человек не исправляется — принимаю решение об увольнении. Но строгость ради строгости — это не про меня.
Вот такой получился наш разговор с главой Владивостока Константином Шестаковым. Остается пожелать ему и его команде успехов в реализации намеченных планов, чтобы Владивосток с каждым годом становился все более комфортным, красивым и удобным для жизни. А мы, горожане, будем внимательно следить за изменениями и, конечно же, активно участвовать в развитии любимого города.