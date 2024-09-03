Константин Шестаков: каждый школьник Владивостока должен знать о Муравьёве-Амурском

Posted 3 сентября, 07:36
Published 3 сентября, 07:36
Modified 3 сентября, 07:38
Updated 3 сентября, 07:38
Кроме того, глава Владивостока выступил с инициативой создать дальневосточный праздник — день, который будут отмечать сразу в трёх крупных городах ДФО: Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. И датой праздника должно стать 23 августа — день рождения Николая Николаевича Муравьёва-Амурского.
— Те решения, которые воплощались в жизнь благодаря дипломатическому таланту и патриотизму графа, самым прямым образом повлияли на формирование нашей страны, на появление русского Дальнего Востока, — сказал Константин Шестаков. — И мы вместе с командой музея и учителями истории города создадим проект, который будет рассказывать школьникам города о той работе, которую проводил Николай Николаевич на Дальнем Востоке. Это важно, чтобы каждый школьник, который в будущем своими трудами будет прославлять наш город и Дальний Восток, видел ориентир: фантастически профессиональных людей, которые своими делами, своим служением прославляли и развивали регион, и понимал — что нужно сделать, чтобы быть заметным в истории.
Обо всём этом шла речь в павильоне Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева на ВЭФ. Директор музея Виктор Шалай рассказал о том, что во Владивосток наконец вернулась уникальная реликвия — серебряный венок с могилы графа в Париже. Он был установлен там в 1908 году делегацией приамурских городов. Надпись на венке гласила: «От городов Приморской области — Хабаровска, Владивостока и Никольска-Уссурийского, — графу Муравьёву-Амурскому. 1858–1908». Венок считался утерянным, а теперь — благодаря усилиям представителей государства и бизнеса — вернулся в наш город и станет частью экспозиции музея.