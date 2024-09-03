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Posted 3 сентября, 09:48

Published 3 сентября, 09:48

Modified 3 сентября, 09:50

Updated 3 сентября, 09:50

Ведущий театр Приморского края озвучил масштабные планы на новый сезон

«Курсом нашего театра» — к «Юноне» и «Авось» движется театр имени Горького

3 сентября 2024, 09:48

Ведущий театр Приморского края озвучил масштабные планы на новый сезон

Сюжет
Премьера
5 сентября Приморский краевой академический театр имени Горького открывает новый сезон. Накануне в храме Мельпомены прошёл сбор труппы, где художественный руководитель и главный режиссёр театра Ефим Звеняцкий озвучил планы и грядущие премьеры. И даже поздравил молодожёнов.

Да-да, ведь летом молодые артисты театра Максим Вахрушев и Евгения Джапарова сыграли свадьбу! Семейных пар в театре немало, хочется верить, что и у этой новой актёрской ячейки общества все будет хорошо.

Также Ефим Звеняцкий поздравил летних именинников, среди которых директор театра Валентина Седова и артист Михаил Чистяков, который, к слову, также попрощался летом со своим статусом холостяка и женился.

Ефим ЗвеняцкийЕфим Звеняцкий
Евгения Джапарова и Максим ВахрушевЕвгения Джапарова и Максим Вахрушев
Валентина СедоваВалентина Седова
Ефим Звеняцкий. Фото: Вероника Стахеева. Предоставлено автором

Ефим Семёнович поблагодарил артистов и все цеха, а особенно — монтировщиков и костюмеров — за огромную работу на гастролях (в Санкт-Петербурге, Твери и Москве), которые прошли с аншлагом.

А затем были озвучены планы театра на новый сезон. Кстати, по его завершению, ближе к осени 2025 года (примерно в сентябре) Приморский краевой академический театр будет закрыт. На реконструкцию. Долгожданную и волнующую. Работы в театре будут вестись под контролем губернатора Приморья Олега Кожемяко, подчеркнул Ефим Семёнович.

— А мы весь новый сезон будем идти своим курсом, курсом театра имени Горького, — сказал Ефим Звеняцкий. — Беречь традиции русского классического театра, помнить о нашем просветительском долге. Поэтому первой премьерой нового сезона станет спектакль «Пушкин жив» (16+), который составлен по произведениям Александра Сергеевича. Работает над ним очень талантливый режиссёр, он возглавил недавно труппу Воронежского ТЮЗа, — Максим Иванов. Премьера — 15 и 16 ноября.

К новогодним праздникам — 23 декабря — театр порадует юных зрителей спектаклем «Буратино» (6+). В планах также работа над постановкой пьесы «Девочки с календаря» (16+), возвращение на сцену спектакля «Крейсера» (12+).

— Я буду ставить «Юнону» и «Авось» (16+), — сказал Ефим Звеняцкий, — и будет в спектакле занята вся труппа, и будет много вокала, и я надеюсь, что эта постановка станет шагом к появлению во Владивостоке музыкального театра. Также в наших планах работа над «Маскарадом» (16+) Лермонтова. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне я хочу поставить необычный спектакль в жанре «зримая песня». Сейчас идет работа над инсценировкой. Это будет постановка из 11-12 песен военных лет и о войне. К великой дате!

Художественный руководитель театра рассказал: к нему с предложениями о постановке спектаклей обращаются режиссёры из Москвы и Санкт-Петербурга, например, Сергей Аронин, Сергей Захарин, Алексей Шавлов и другие.

— И мы обязательно будем сотрудничать, ведь это идёт на пользу и труппе, и театру, а значит, и зрителю, — сказал Ефим Звеняцкий.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каким именно спектаклем откроет сезон театр имени Горького.

Грандиозное шоу и красивая love-story: театральный сезон стартует во Владивостоке
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#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморский краевой академический театр имени Горького#Приморский край
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