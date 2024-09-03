«Курсом нашего театра» — к «Юноне» и «Авось» движется театр имени Горького

А затем были озвучены планы театра на новый сезон. Кстати, по его завершению, ближе к осени 2025 года (примерно в сентябре) Приморский краевой академический театр будет закрыт. На реконструкцию. Долгожданную и волнующую. Работы в театре будут вестись под контролем губернатора Приморья Олега Кожемяко, подчеркнул Ефим Семёнович.