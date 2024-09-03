«Курсом нашего театра» — к «Юноне» и «Авось» движется театр имени Горького

Posted 3 сентября, 09:48
Published 3 сентября, 09:48
Modified 3 сентября, 09:50
Updated 3 сентября, 09:50
Да-да, ведь летом молодые артисты театра Максим Вахрушев и Евгения Джапарова сыграли свадьбу! Семейных пар в театре немало, хочется верить, что и у этой новой актёрской ячейки общества все будет хорошо.
Также Ефим Звеняцкий поздравил летних именинников, среди которых директор театра Валентина Седова и артист Михаил Чистяков, который, к слову, также попрощался летом со своим статусом холостяка и женился.
Ефим Семёнович поблагодарил артистов и все цеха, а особенно — монтировщиков и костюмеров — за огромную работу на гастролях (в Санкт-Петербурге, Твери и Москве), которые прошли с аншлагом.
А затем были озвучены планы театра на новый сезон. Кстати, по его завершению, ближе к осени 2025 года (примерно в сентябре) Приморский краевой академический театр будет закрыт. На реконструкцию. Долгожданную и волнующую. Работы в театре будут вестись под контролем губернатора Приморья Олега Кожемяко, подчеркнул Ефим Семёнович.
— А мы весь новый сезон будем идти своим курсом, курсом театра имени Горького, — сказал Ефим Звеняцкий. — Беречь традиции русского классического театра, помнить о нашем просветительском долге. Поэтому первой премьерой нового сезона станет спектакль «Пушкин жив» (16+), который составлен по произведениям Александра Сергеевича. Работает над ним очень талантливый режиссёр, он возглавил недавно труппу Воронежского ТЮЗа, — Максим Иванов. Премьера — 15 и 16 ноября.
К новогодним праздникам — 23 декабря — театр порадует юных зрителей спектаклем «Буратино» (6+). В планах также работа над постановкой пьесы «Девочки с календаря» (16+), возвращение на сцену спектакля «Крейсера» (12+).
— Я буду ставить «Юнону» и «Авось» (16+), — сказал Ефим Звеняцкий, — и будет в спектакле занята вся труппа, и будет много вокала, и я надеюсь, что эта постановка станет шагом к появлению во Владивостоке музыкального театра. Также в наших планах работа над «Маскарадом» (16+) Лермонтова. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне я хочу поставить необычный спектакль в жанре «зримая песня». Сейчас идет работа над инсценировкой. Это будет постановка из 11-12 песен военных лет и о войне. К великой дате!
Художественный руководитель театра рассказал: к нему с предложениями о постановке спектаклей обращаются режиссёры из Москвы и Санкт-Петербурга, например, Сергей Аронин, Сергей Захарин, Алексей Шавлов и другие.
— И мы обязательно будем сотрудничать, ведь это идёт на пользу и труппе, и театру, а значит, и зрителю, — сказал Ефим Звеняцкий.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каким именно спектаклем откроет сезон театр имени Горького.