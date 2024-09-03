На полях ВЭФ: у проекта делового центра на острове Русский появился соинвестор

Напомним, президент России поручил правительству и бизнесу работать над деофшоризацией экономики. «Интеррос» стал резидентом САР еще в 2021 году, «переехав» на остров Русский. С этого момента компания активно развивает дальневосточный регион, в том числе сам остров. «Интеррос», а теперь и «ТКС Холдинг» становятся пионерами в развитии деловой среды САР и создании деловой инфраструктуры острова Русский, не уступающей международным юрисдикциям, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Приморья.