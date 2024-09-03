На полях ВЭФ: у проекта делового центра на острове Русский появился соинвестор

Posted 3 сентября, 05:10
Published 3 сентября, 05:10
Modified 3 сентября, 05:10
Updated 3 сентября, 05:10
Презентация проекта многофункционального общественно-делового центра на острове Русский прошла 3 сентября в рамках Восточного экономического форума. Это яркий пример и важный этап эффективного сотрудничества группы «Интеррос» с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. В ходе открытой презентации инвестор показал модель будущего комплекса, рассказал о ключевых характеристиках и архитектурных решениях нового центра и объявил о старте первого этапа работ по возведению центра.
Председатель Совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский, выступая на презентации, отметил, что компания готова выступить соинвестором проекта строительства центра.
«Сегодня мы можем сообщить, что „ТКС-Холдинг“ выступит соинвестором проекта по строительству первого делового центра класса „А“ на острове Русский. В плотном взаимодействии с компанией „Интеррос“, обладающей богатой экспертизой в девелопменте, мы намерены реализовать стратегический проект для дальнейшего выстраивания качественной современной деловой инфраструктуры на острове Русский для международных компаний-лидеров», — сказал Алексей Малиновский.
Напомним, президент России поручил правительству и бизнесу работать над деофшоризацией экономики. «Интеррос» стал резидентом САР еще в 2021 году, «переехав» на остров Русский. С этого момента компания активно развивает дальневосточный регион, в том числе сам остров. «Интеррос», а теперь и «ТКС Холдинг» становятся пионерами в развитии деловой среды САР и создании деловой инфраструктуры острова Русский, не уступающей международным юрисдикциям, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Приморья.
Кроме глобальной задачи по развитию деловой среды в Приморском САР деловой центр, который создадут «Интеррос» в сотрудничестве с «ТКС Холдинг», выполнит две конкретные функции: во-первых, обеспечит резидентов Специального административного района офисными пространствами, отмечается, что на данный момент в САР серьезная нехватка площадей. И, во-вторых, станет местом притяжения и общественным пространством для горожан, студентов ДВФУ и гостей Владивостока. Деловой центр также позволит создать около тысячи новых рабочих мест.