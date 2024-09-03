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Posted 3 сентября, 05:10

Published 3 сентября, 05:10

Modified 3 сентября, 05:10

Updated 3 сентября, 05:10

«ТКС Холдинг» примет участие в реализации проекта «Интерроса» в Приморье

На полях ВЭФ: у проекта делового центра на острове Русский появился соинвестор

3 сентября 2024, 05:10
Фото: Пресс-служба «Интеррос»

«ТКС Холдинг» примет участие в реализации проекта «Интерроса» в Приморье

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ВЭФ-2024
На полях Восточного экономического форума стало известно о том, что у крупного проекта — делового центра класса «А» на острове Русский, который реализует якорный инвестор в ДФО группа «Интеррос», появился соинвестор — «ТКС Холдинг».

Презентация проекта многофункционального общественно-делового центра на острове Русский прошла 3 сентября в рамках Восточного экономического форума. Это яркий пример и важный этап эффективного сотрудничества группы «Интеррос» с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. В ходе открытой презентации инвестор показал модель будущего комплекса, рассказал о ключевых характеристиках и архитектурных решениях нового центра и объявил о старте первого этапа работ по возведению центра.

Фото: Пресс-служба «Интеррос»

Председатель Совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский, выступая на презентации, отметил, что компания готова выступить соинвестором проекта строительства центра.

«Сегодня мы можем сообщить, что „ТКС-Холдинг“ выступит соинвестором проекта по строительству первого делового центра класса „А“ на острове Русский. В плотном взаимодействии с компанией „Интеррос“, обладающей богатой экспертизой в девелопменте, мы намерены реализовать стратегический проект для дальнейшего выстраивания качественной современной деловой инфраструктуры на острове Русский для международных компаний-лидеров», — сказал Алексей Малиновский.
Фото: Пресс-служба «Интеррос»

Напомним, президент России поручил правительству и бизнесу работать над деофшоризацией экономики. «Интеррос» стал резидентом САР еще в 2021 году, «переехав» на остров Русский. С этого момента компания активно развивает дальневосточный регион, в том числе сам остров. «Интеррос», а теперь и «ТКС Холдинг» становятся пионерами в развитии деловой среды САР и создании деловой инфраструктуры острова Русский, не уступающей международным юрисдикциям, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Приморья.

Кроме глобальной задачи по развитию деловой среды в Приморском САР деловой центр, который создадут «Интеррос» в сотрудничестве с «ТКС Холдинг», выполнит две конкретные функции: во-первых, обеспечит резидентов Специального административного района офисными пространствами, отмечается, что на данный момент в САР серьезная нехватка площадей. И, во-вторых, станет местом притяжения и общественным пространством для горожан, студентов ДВФУ и гостей Владивостока. Деловой центр также позволит создать около тысячи новых рабочих мест.

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