«Норильский никель» разработал систему мониторинга состояния вечной мерзлоты

По его словам, разработанная компанией система мониторинга вечной мерзлоты является достаточно инновационной. Это демонстрация того, как «Норникель» применил свои цифровые разработки и технологии для решения практических задач, связанных с безопасностью зданий и сооружений в условиях мерзлоты. Эта система работает с 2021 года и включает в себя различные методики, в частности визуальное изучение, наблюдения за деформацией оснований фундамента строения с помощью специальных инструментов, исследование уровня подземных вод, температуры грунтов.