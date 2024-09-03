«Норильский никель» разработал систему мониторинга состояния вечной мерзлоты

Posted 3 сентября, 10:10
Published 3 сентября, 10:10
Modified 3 сентября, 10:10
Updated 3 сентября, 10:10
В ней приняли участие депутат ГД РФ Сардана Авксентьева, глава Центра компетенций технологического развития ТЭК при Министерстве энергетики РФ Олег Жданеев, замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев, председатель Комитета ГД РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, статс-секретарь — заместитель главы «Норникеля» Дмитрий Пристансков.
В рамках сессии повышенное внимание участников было уделено вопросу всеобъемлющего мониторинга состояния вечной мерзлоты, а также прогнозированию дальнейшего его изменения. Участники мероприятия сошлись во мнении, что создание такой системы сейчас будет более эффективным, чем борьба с последствиями, которые вызывают катаклизмы.
Кроме того, такой мониторинг имеет большое значение для бизнеса, который уже использует современные технологии в риск-аналитике. Например, компания «Норникель» разработала свою собственную систему мониторинга, о чем сообщил Дмитрий Пристансков.
По его словам, разработанная компанией система мониторинга вечной мерзлоты является достаточно инновационной. Это демонстрация того, как «Норникель» применил свои цифровые разработки и технологии для решения практических задач, связанных с безопасностью зданий и сооружений в условиях мерзлоты. Эта система работает с 2021 года и включает в себя различные методики, в частности визуальное изучение, наблюдения за деформацией оснований фундамента строения с помощью специальных инструментов, исследование уровня подземных вод, температуры грунтов.
В компании «Норильский никель» современная система обеспечивает учет, сбор, передачу, хранение, обработку и анализ данных. Она позволяет в режиме реального времени круглосуточно анализировать, в том числе историческую информацию о различных объектах. При этом обследование зданий и сооружений осуществляется в цифровом формате.
Следят за состоянием объектов датчики. В настоящее время установлено около 2 тысяч датчиков, которые размещены почти в 220 различных объектах — от жилых до промышленных и административных. В общей сложности компания мониторит 940 объектов. При этом Пристансков отметил, что система уже помогла вывести из эксплуатации 49 объектов, которым грозила опасность разрушения.
Он рассказал, что для развития оценки деградации мерзлоты «Норникель» взаимодействует с Заполярным государственным университетом им. Н. М. Федоровского. Совместно организации разработали новый научно-методический подход, предполагающий осуществление фонового мониторинга на территории заполярного филиала. Кроме этого, расчетный модуль позволяет создавать трехмерные модели с оценкой устойчивости объектов.
В настоящее время у компании функционирует 2 тысячи наблюдательных скважин, из которых 500 являются абсолютно новыми. Все собранные данные хранятся в центре сбора и анализа информации, расположенном в Заполярном государственном университете имени Н. М. Федоровского. Уже в 2024 году компания намерена представить первые результаты работы системы мониторинга вечной мерзлоты.
В будущем «Норникель» планирует интегрировать в систему полторы тысячи объектов. Участники сессии ВЭФ «Невечная мерзлота» подчеркнули, что опыт компании может способствовать созданию единого федерального центра, занимающегося мониторингом состояния многолетней мерзлоты.