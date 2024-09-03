Новоселье у «тигрят» — современный детский сад открылся в Приморье

Помимо стандартных групп для детей от 2 до 7 лет, в «Тигренке» есть и специальная — для самых маленьких. В нее принимаются дети с 11 месяцев. Как рассказала заведующая детским садом №7 Наталья Осипова, учреждение идет в ногу со временем и откликается на актуальные запросы родителей: