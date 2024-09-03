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Posted 3 сентября, 02:08

Published 3 сентября, 02:08

Modified 3 сентября, 02:10

Updated 3 сентября, 02:10

Новоселье у «тигрят» — современный детский сад открылся в Приморье

Новоселье у «тигрят» — современный детский сад открылся в Приморье

3 сентября 2024, 02:08
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Дети
Современный детский сад «Тигренок» на 230 мест торжественно открылся в День знаний в Артеме.

2 сентября для самых маленьких жителей Артема распахнул свои двери новый детский сад №7 «Тигренок». Спустя 4 года строительства свои места в светлых группах и на многоуровневых игровых площадках займут более 230 детей, объединенных в 12 групп.

На торжественном открытии детсада побывали заместитель Председателя Правительства, министр образования Приморского края Эльвира Шамонова, глава Артемовского ГО Вячеслав Квон и председатель комитета регионального Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

«Я поздравляю воспитателей, родителей и детей. Работа в этом детском саду будет хоть и непростая, но интересная, потому что количество возможных интерактивов, которое есть на сегодняшний день благодаря оборудованию — огромное, и это позволит детям быстро развиваться. Это 25-й детский сад, который открывает двери для детей. Сегодня в Артемовском городском округе очереди в детских садах нет, и это большое достижение», — обратилась к гостям праздника Эльвира Шамонова.
Фото: vostokmedia.com

Помимо стандартных групп для детей от 2 до 7 лет, в «Тигренке» есть и специальная — для самых маленьких. В нее принимаются дети с 11 месяцев. Как рассказала заведующая детским садом №7 Наталья Осипова, учреждение идет в ногу со временем и откликается на актуальные запросы родителей:

«Есть такой запрос от родителей, есть такая потребность. Многие мамы сейчас выходят на работу, стараются к полутора годам адаптировать своего ребенка. И мы идем в соответствии с запросами нынешнего времени», — отметила Наталья.

Оценить внутреннее убранство «Тигренка» родители и дети смогли сразу после творческих номеров и перерезания ленточки. Во время экскурсии сотрудники детсада показали гостям новые, просторные и светлые группы, спальные места, спортивный зал, медкабинет и прачечную.

Фото: vostokmedia.com

Во время строительных работ специалистам пришлось буквально подчинять себе природу. Зато теперь благодаря необычному ландшафту «Тигренок» обладает большим количеством удобных детских площадок на разных уровнях. Возвели современное учреждение для дошкольников за 4 года в рамках нацпроекта «Демография» по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Территория детсада охватывает в общей сложности около 4 тысяч квадратных метров, порядка 2,5 из которых — это площадь, которая будет задействована непосредственно в образовательной деятельности. Как отметил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон, современный и комфортный «Тигренок» призван настоящим домом для самых маленьких горожан.

Фото: vostokmedia.com
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