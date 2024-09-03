Новоселье у «тигрят» — современный детский сад открылся в Приморье

Posted 3 сентября, 02:08
Published 3 сентября, 02:08
Modified 3 сентября, 02:10
Updated 3 сентября, 02:10
2 сентября для самых маленьких жителей Артема распахнул свои двери новый детский сад №7 «Тигренок». Спустя 4 года строительства свои места в светлых группах и на многоуровневых игровых площадках займут более 230 детей, объединенных в 12 групп.
На торжественном открытии детсада побывали заместитель Председателя Правительства, министр образования Приморского края Эльвира Шамонова, глава Артемовского ГО Вячеслав Квон и председатель комитета регионального Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
«Я поздравляю воспитателей, родителей и детей. Работа в этом детском саду будет хоть и непростая, но интересная, потому что количество возможных интерактивов, которое есть на сегодняшний день благодаря оборудованию — огромное, и это позволит детям быстро развиваться. Это 25-й детский сад, который открывает двери для детей. Сегодня в Артемовском городском округе очереди в детских садах нет, и это большое достижение», — обратилась к гостям праздника Эльвира Шамонова.
Помимо стандартных групп для детей от 2 до 7 лет, в «Тигренке» есть и специальная — для самых маленьких. В нее принимаются дети с 11 месяцев. Как рассказала заведующая детским садом №7 Наталья Осипова, учреждение идет в ногу со временем и откликается на актуальные запросы родителей:
«Есть такой запрос от родителей, есть такая потребность. Многие мамы сейчас выходят на работу, стараются к полутора годам адаптировать своего ребенка. И мы идем в соответствии с запросами нынешнего времени», — отметила Наталья.
Оценить внутреннее убранство «Тигренка» родители и дети смогли сразу после творческих номеров и перерезания ленточки. Во время экскурсии сотрудники детсада показали гостям новые, просторные и светлые группы, спальные места, спортивный зал, медкабинет и прачечную.
Во время строительных работ специалистам пришлось буквально подчинять себе природу. Зато теперь благодаря необычному ландшафту «Тигренок» обладает большим количеством удобных детских площадок на разных уровнях. Возвели современное учреждение для дошкольников за 4 года в рамках нацпроекта «Демография» по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Территория детсада охватывает в общей сложности около 4 тысяч квадратных метров, порядка 2,5 из которых — это площадь, которая будет задействована непосредственно в образовательной деятельности. Как отметил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон, современный и комфортный «Тигренок» призван настоящим домом для самых маленьких горожан.