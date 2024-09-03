Осадков не будет: погода порадует завтра жителей Приморья

Posted 3 сентября, 10:31
Published 3 сентября, 10:31
Modified 3 сентября, 10:31
Updated 3 сентября, 10:31
Во Владивостоке температура воздуха ночью составит +17…+19°C, а днём поднимется до +22…+24°C. Город будет находиться под облаками, но без дождей.
В Уссурийске прогнозируется температура ночью +9…+11°C, а днём воздух прогреется до +24…+26°C. Здесь ветер южный, который днем может усиливаться.
Находка также порадует жителей и гостей города переменной облачностью и комфортными температурными показателями: ночью +13…+15°C, днём +24…+26°C. Ветер будет слабым, с юго-восточными порывами.
Температура воды в акваториях Приморья также радует: в Амурском заливе она составляет +23°C, в заливе Находка — +20°C, а в заливе Посьета — +25°C. Это идеальные условия для купания и водных видов спорта.