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Posted 3 сентября, 10:31

Published 3 сентября, 10:31

Modified 3 сентября, 10:31

Updated 3 сентября, 10:31

Осадков не будет: погода порадует завтра жителей Приморья

Осадков не будет: погода порадует завтра жителей Приморья

3 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
В течение дня в Приморском крае будет наблюдаться переменная облачность, однако осадки не предсказываются.

Во Владивостоке температура воздуха ночью составит +17…+19°C, а днём поднимется до +22…+24°C. Город будет находиться под облаками, но без дождей.

В Уссурийске прогнозируется температура ночью +9…+11°C, а днём воздух прогреется до +24…+26°C. Здесь ветер южный, который днем может усиливаться.

Находка также порадует жителей и гостей города переменной облачностью и комфортными температурными показателями: ночью +13…+15°C, днём +24…+26°C. Ветер будет слабым, с юго-восточными порывами.

Температура воды в акваториях Приморья также радует: в Амурском заливе она составляет +23°C, в заливе Находка — +20°C, а в заливе Посьета — +25°C. Это идеальные условия для купания и водных видов спорта.

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