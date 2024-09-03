Передовые разработки кибер-протезов представили на ВЭФ-2024

Posted 3 сентября 2024, 07:00
Published 3 сентября 2024, 07:00
Modified 3 сентября 2024, 07:02
Updated 3 сентября 2024, 07:02
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представили передовые кибер-протезы. Разработки протезов рук продемонстрировала компания «Кибер моторика».
Организация занимается изучением и разработкой инновационных технологий в области медицины и робототехники. Помимо создания самих протезов центр также занимается исследованием методики использования современных протезов.
Самые современные протезы позволяют выполнять все необходимые движения. Разрабатывают их теперь и российские ученые.
Ранее «Восток-Медиа» писало о проекте отечественного электромобиля, который представили на Восточном экономическом форуме.