Передовые разработки кибер-протезов представили на ВЭФ-2024

Сюжет Медицина

«Кибер Моторика» продемонстрировала кибер-протезы рук на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Организация специализируется на исследованиях и разработке технологий в сфере медицины и робототехники, а также изучении приемов использования современных протезов.