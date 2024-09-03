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Posted 3 сентября 2024, 07:00

Published 3 сентября 2024, 07:00

Modified 3 сентября 2024, 07:02

Updated 3 сентября 2024, 07:02

Передовые разработки кибер-протезов представили на ВЭФ-2024

Передовые разработки кибер-протезов представили на ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 07:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Медицина
«Кибер Моторика» продемонстрировала кибер-протезы рук на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Организация специализируется на исследованиях и разработке технологий в сфере медицины и робототехники, а также изучении приемов использования современных протезов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представили передовые кибер-протезы. Разработки протезов рук продемонстрировала компания «Кибер моторика».

Фото: vostokmedia.com

Организация занимается изучением и разработкой инновационных технологий в области медицины и робототехники. Помимо создания самих протезов центр также занимается исследованием методики использования современных протезов.

Самые современные протезы позволяют выполнять все необходимые движения. Разрабатывают их теперь и российские ученые.

Ранее «Восток-Медиа» писало о проекте отечественного электромобиля, который представили на Восточном экономическом форуме.

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