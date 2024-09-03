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Posted 3 сентября, 02:53

Published 3 сентября, 02:53

Modified 3 сентября, 07:19

Updated 3 сентября, 07:19

Участники ВЭФ-2024 отдыхают в экспозиции арабской деревни в Приморье

Почувствуй себя шейхом: гостям ВЭФ предлагают отдых в арабской деревне — фото

3 сентября 2024, 02:53
Фото: vostokmedia.com

Участники ВЭФ-2024 отдыхают в экспозиции арабской деревни в Приморье

Сюжет
Восточный экономический форум
Насыщенное мероприятие требует качественного отдыха. Организаторы предусмотрели места, где гости Восточного экономического форума смогут восстановить силы.

Организаторы Восточного экономического форума позаботились о досуге гостей. Участники мероприятия по достоинству оценили Улицу Дальнего Востока, на которой расположены удивительные арт-объекты и работают талантливые артисты.

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Насыщенная программа требует качественного отдыха, о чем не забыли на ВЭФ. Арабская деревня — это отличное место для восстановления сил и отдыха от суеты. В тематическом помещении можно не только скоротать время, но и выпить чашечку кофе.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме выступит специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям Стивен Сигал.

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