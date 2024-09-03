Почувствуй себя шейхом: гостям ВЭФ предлагают отдых в арабской деревне — фото

Posted 3 сентября, 02:53
Published 3 сентября, 02:53
Modified 3 сентября, 07:19
Updated 3 сентября, 07:19
Организаторы Восточного экономического форума позаботились о досуге гостей. Участники мероприятия по достоинству оценили Улицу Дальнего Востока, на которой расположены удивительные арт-объекты и работают талантливые артисты.
Насыщенная программа требует качественного отдыха, о чем не забыли на ВЭФ. Арабская деревня — это отличное место для восстановления сил и отдыха от суеты. В тематическом помещении можно не только скоротать время, но и выпить чашечку кофе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме выступит специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям Стивен Сигал.