Потехе час: скоморохи на ходулях гуляют по «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 02:08
Published 3 сентября, 02:08
Modified 3 сентября, 02:10
Updated 3 сентября, 02:10
На Восточном экономическом форуме заметили шутников и актеров, которые развлекали посетителей своими выступлениями.
По «Улице Дальнего Востока» прогуливаются артисты в разноцветных нарядах, они радуют посетителей своими выступлениями и вызывают у них улыбки.
В одно мгновение артистов стало вдвое больше. Всего лишь миг невнимательности, и «Улица» становится еще праздничнее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на площадке ВЭФ-2024 в кампусе ДВФУ состоялось торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока».