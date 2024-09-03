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Posted 3 сентября, 02:08

Published 3 сентября, 02:08

Modified 3 сентября, 02:10

Updated 3 сентября, 02:10

Потехе час: скоморохи на ходулях гуляют по «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Потехе час: скоморохи на ходулях гуляют по «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 02:08
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
«Улица Дальнего Востока» на ВЭФ оживилась благодаря разноцветным артистам, которые радуют гостей улыбками и яркими выступлениями.

На Восточном экономическом форуме заметили шутников и актеров, которые развлекали посетителей своими выступлениями.

Видео: vostokmedia.com.

По «Улице Дальнего Востока» прогуливаются артисты в разноцветных нарядах, они радуют посетителей своими выступлениями и вызывают у них улыбки.

В одно мгновение артистов стало вдвое больше. Всего лишь миг невнимательности, и «Улица» становится еще праздничнее.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на площадке ВЭФ-2024 в кампусе ДВФУ состоялось торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока».

Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024
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