Продажи китайских авто на Дальнем Востоке продолжают расти — эксперты

Как отметил Артем Кумпель, по сравнению с июлем прошлого года общее число объявлений в ДВФО в категории «транспорт» выросло на 26,4 процента. В целом на площадке «Авито» более 3,6 миллиона объявлений опубликовано дальневосточниками. Ежемесячно портал посещают более двух миллионов жителей ДФО, и это количество постоянно растет.