Продажи китайских авто на Дальнем Востоке продолжают расти — эксперты

Posted 3 сентября, 08:42
Published 3 сентября, 08:42
Modified 3 сентября, 08:44
Updated 3 сентября, 08:44
Старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель отметил, что на площадке фиксируется рост количества объявлений по продаже автомобилей, в целом по России в разделе «Авито Авто» доступно более 93 тысяч автомобилей.
«Более 60 процентов из них сегодня приходится на китайский автопром. Это показатели по России. На Дальнем Востоке, из-за географической специфики данные отличаются от общероссийских. Регионы ДФО соседствуют и с Китаем, и с Японией, и с Южной Кореей. Отсюда и структура объявлений о продаже автомобилей. Однако и здесь наблюдается тенденция роста продаж китайских авто», — подчеркнул Артем Кумпель.
Он отметил также, что именно на Дальнем Востоке ассортимент продаваемых автомобилей представлен шире всего, и на площадке «Авито» это направление бизнеса показывает рост.
«Объективно мы сегодня не видим, чтобы закрывались какие-то поставки в Россию, и это отражается на предложении — конкуренцию японским и корейским авто теперь составляют и „китайцы“. Про нашим данным, уже более десяти процентов выставленных на продажу автомобилей на Дальнем Востоке — это именно китайский автопром», — подчеркнул эксперт.
Артем Кумпель добавил также, что эта тенденция к росту продолжится в ближайшие годы. Для регионов Дальнего Востока автомобильный бизнес имеет большое значение, и хотя на платформе «Авито» этот раздел не самый объемный, в ДФО он широко представлен.
Специалисты составили рейтинг самых известных марок, представленных на «Авито». Так, в ТОП-5 новых авто попали машины исключительно китайских производителей. Это Changan, Chery, EXEED, JAC, и JAECOO. Эти марки чаще всего представлены в объявлениях о продаже новых машин на «Авито».
Самыми предлагаемыми автомашинами с пробегом на площадке стали — Toyota, Honda, Nissan, Kia и Hyundai. А вот ТОП самых часто запрашиваемых пользователями марок выглядит немного иначе. На первом месте по-прежнему Toyota, второе и третье места занимают Nissan и Honda, на четвертом месте ВАЗ (LADA), пятерку замыкают автомобили марки Mitsubishi.
Как отметил Артем Кумпель, по сравнению с июлем прошлого года общее число объявлений в ДВФО в категории «транспорт» выросло на 26,4 процента. В целом на площадке «Авито» более 3,6 миллиона объявлений опубликовано дальневосточниками. Ежемесячно портал посещают более двух миллионов жителей ДФО, и это количество постоянно растет.
«Компания активно развивается за первое полугодие 2024 года число клиентов перфоманс-направления выросло более, чем в 2,5 раза», — сказал Кумпель.
Отметим, что на сегодня количество активных объявлений на Авито превышает 200 миллионов, в среднем порядка 70 миллионов россиян ежемесячно пользуются сайтом.