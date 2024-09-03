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Posted 3 сентября, 08:42

Published 3 сентября, 08:42

Modified 3 сентября, 08:44

Updated 3 сентября, 08:44

В рейтинге продаж новых авто — машины из Поднебесной

Продажи китайских авто на Дальнем Востоке продолжают расти — эксперты

3 сентября 2024, 08:42
Фото: 1MI

В рейтинге продаж новых авто — машины из Поднебесной

В России стремительно растет рынок китайских автомобилей, эксперты «Авито» уточняют, что эта тенденция наблюдается последние несколько лет. Продолжают расти продажи машин из Поднебесной и в регионах Дальнего Востока. Правда, объемы продаж японских и корейских иномарок пока не превышены.

Старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель отметил, что на площадке фиксируется рост количества объявлений по продаже автомобилей, в целом по России в разделе «Авито Авто» доступно более 93 тысяч автомобилей.

«Более 60 процентов из них сегодня приходится на китайский автопром. Это показатели по России. На Дальнем Востоке, из-за географической специфики данные отличаются от общероссийских. Регионы ДФО соседствуют и с Китаем, и с Японией, и с Южной Кореей. Отсюда и структура объявлений о продаже автомобилей. Однако и здесь наблюдается тенденция роста продаж китайских авто», — подчеркнул Артем Кумпель.

Он отметил также, что именно на Дальнем Востоке ассортимент продаваемых автомобилей представлен шире всего, и на площадке «Авито» это направление бизнеса показывает рост.

«Объективно мы сегодня не видим, чтобы закрывались какие-то поставки в Россию, и это отражается на предложении — конкуренцию японским и корейским авто теперь составляют и „китайцы“. Про нашим данным, уже более десяти процентов выставленных на продажу автомобилей на Дальнем Востоке — это именно китайский автопром», — подчеркнул эксперт.

Артем Кумпель добавил также, что эта тенденция к росту продолжится в ближайшие годы. Для регионов Дальнего Востока автомобильный бизнес имеет большое значение, и хотя на платформе «Авито» этот раздел не самый объемный, в ДФО он широко представлен.

Специалисты составили рейтинг самых известных марок, представленных на «Авито». Так, в ТОП-5 новых авто попали машины исключительно китайских производителей. Это Changan, Chery, EXEED, JAC, и JAECOO. Эти марки чаще всего представлены в объявлениях о продаже новых машин на «Авито».

Самыми предлагаемыми автомашинами с пробегом на площадке стали — Toyota, Honda, Nissan, Kia и Hyundai. А вот ТОП самых часто запрашиваемых пользователями марок выглядит немного иначе. На первом месте по-прежнему Toyota, второе и третье места занимают Nissan и Honda, на четвертом месте ВАЗ (LADA), пятерку замыкают автомобили марки Mitsubishi.

Как отметил Артем Кумпель, по сравнению с июлем прошлого года общее число объявлений в ДВФО в категории «транспорт» выросло на 26,4 процента. В целом на площадке «Авито» более 3,6 миллиона объявлений опубликовано дальневосточниками. Ежемесячно портал посещают более двух миллионов жителей ДФО, и это количество постоянно растет.

«Компания активно развивается за первое полугодие 2024 года число клиентов перфоманс-направления выросло более, чем в 2,5 раза», — сказал Кумпель.

Отметим, что на сегодня количество активных объявлений на Авито превышает 200 миллионов, в среднем порядка 70 миллионов россиян ежемесячно пользуются сайтом.

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