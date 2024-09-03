Рыбак в Приморье стал жертвой укуса редкой рыбы-иглы: правда или фейк?

Posted 3 сентября, 07:06
Published 3 сентября, 07:06
Modified 3 сентября, 23:19
Updated 3 сентября, 23:19
По словам пострадавшего, после укуса он почувствовал сильную боль в кисти руки. Вскоре рыбак заметил быстро распространяющийся отек, который достиг плеча. Осознав серьезность ситуации, мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь.
Медики оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего в стационар. В больнице пациент прошел курс лечения в терапевтическом отделении. После успешного лечения мужчина был благополучно выписан.
Этот случай привлек внимание специалистов из-за своей редкости для региона. Рыба-игла, укусившая рыбака, не является типичным обитателем акватории Приморского края. Хотя яд этой рыбы может быть опасен и вызвать аллергическую реакцию, смертельные случаи от таких укусов крайне редки.
Инцидент подчеркивает важность осторожности при взаимодействии с морскими обитателями и готовность медицинских служб к нестандартным ситуациям. Врачи ФГБУЗ «МСЧ №100» ФМБА России, занимавшиеся лечением пострадавшего, отметили, что даже в таких необычных случаях они готовы оказать квалифицированную помощь.