Рыбак в Приморье стал жертвой укуса редкой рыбы-иглы: правда или фейк?

Этот случай привлек внимание специалистов из-за своей редкости для региона. Рыба-игла, укусившая рыбака, не является типичным обитателем акватории Приморского края. Хотя яд этой рыбы может быть опасен и вызвать аллергическую реакцию, смертельные случаи от таких укусов крайне редки.