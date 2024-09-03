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Posted 3 сентября, 07:06

Published 3 сентября, 07:06

Modified 3 сентября, 23:19

Updated 3 сентября, 23:19

Рыбак в Приморье стал жертвой укуса редкой рыбы-иглы: правда или фейк?

Рыбак в Приморье стал жертвой укуса редкой рыбы-иглы: правда или фейк?

3 сентября 2024, 07:06
Фото: 1MI. DALLE-E 3
Сюжет
Происшествие
В конце лета 48-летний мужчина был укушен рыбой-иглой во время рыбалки, что привело к серьезным осложнениям. Инцидент произошел в Приморском крае и вызвал большой резонанс среди местных жителей и медицинского сообщества.

По словам пострадавшего, после укуса он почувствовал сильную боль в кисти руки. Вскоре рыбак заметил быстро распространяющийся отек, который достиг плеча. Осознав серьезность ситуации, мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего в стационар. В больнице пациент прошел курс лечения в терапевтическом отделении. После успешного лечения мужчина был благополучно выписан.

Этот случай привлек внимание специалистов из-за своей редкости для региона. Рыба-игла, укусившая рыбака, не является типичным обитателем акватории Приморского края. Хотя яд этой рыбы может быть опасен и вызвать аллергическую реакцию, смертельные случаи от таких укусов крайне редки.

Инцидент подчеркивает важность осторожности при взаимодействии с морскими обитателями и готовность медицинских служб к нестандартным ситуациям. Врачи ФГБУЗ «МСЧ №100» ФМБА России, занимавшиеся лечением пострадавшего, отметили, что даже в таких необычных случаях они готовы оказать квалифицированную помощь.

#Новости#Происшествие#Медицина#Скорая помощь#Рыбак#Морские обитатели#Приморье#Происшествия#Аллергия#Укус
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