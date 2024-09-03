vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 23:28

Published 2 сентября, 23:28

Modified 3 сентября, 01:54

Updated 3 сентября, 01:54

Рыжая красавица встречает гостей на Русском острове во Владивостоке — видео

Рыжая красавица встречает гостей на Русском острове во Владивостоке — видео

2 сентября 2024, 23:28
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Туризм
Красотка с густой рыжей шевелюрой показалась на Русском острове во Владивостоке и попала в объектив камеры. Ее приветливый взгляд так и чарует.

Во Владивостоке заметили удивительную красотку. Рыжая мадам бродит по острову Русский в районе бухты Парис. Как говорят, хороша чертовка.

В сети появилось видео, на котором она успела повертеть хвостом на камеру. К счастью, это лиса, а в случае с ними такое приемлемо.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Красавицу уже начали обсуждать в сети: так она очаровательна.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном кабане, которого обсуждали жители Приморья

«Вкусняшка для тигруль» или «гангстер леса»? Кабана-секача обсуждают в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Скоро там будут толпы: идеальный тихий пляж нашли в Приморье — фотоСерферов-экстремалов, которые катались в шторм, обсуждают в ПриморьеИдеальная погода для экстремалов: что происходит на море в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Туризм#Море#Животные#Лиса#Приморский край#Русский остров#Приморье#Бухта Парис
Подпишитесь
Популярное