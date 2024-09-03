Рыжая красавица встречает гостей на Русском острове во Владивостоке — видео

Posted 2 сентября, 23:28
Published 2 сентября, 23:28
Modified 3 сентября, 01:54
Updated 3 сентября, 01:54
Во Владивостоке заметили удивительную красотку. Рыжая мадам бродит по острову Русский в районе бухты Парис. Как говорят, хороша чертовка.
В сети появилось видео, на котором она успела повертеть хвостом на камеру. К счастью, это лиса, а в случае с ними такое приемлемо.
Красавицу уже начали обсуждать в сети: так она очаровательна.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном кабане, которого обсуждали жители Приморья