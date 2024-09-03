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Posted 3 сентября, 01:50

Published 3 сентября, 01:50

Modified 3 сентября, 07:20

Updated 3 сентября, 07:20

Американский актер Стивен Сигал числится в списке экспертов и спикеров на ВЭФ

Стивен Сигал вновь посетит Владивосток — список экспертов и спикеров на ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 01:50
Фото: vostokmedia.com

Американский актер Стивен Сигал числится в списке экспертов и спикеров на ВЭФ

Сюжет
ВЭФ-2024
Масштабное и стратегически важное мероприятие, — Восточный экономический форум, — уже началось в Приморье. Легендарный актер Стивен Сигал выступит на ВЭФ во Владивостоке.

Восточный экономический форум стартовал на Русском острове на территории Дальневосточного федерального университета.

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На мероприятие, которое пройдет с 3 по 6 сентября, съехались гости из разных уголков Земли. В списке приглашенных спикеров и экспертов замечен Стивен Сигал, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям, который посещал ВЭФ в 2015 году.

Также на форуме выступят: Даниил Бисслингер (генеральный директор, АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи»), Артем Захаров (руководитель представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Красноярске), Олег Карпович (член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию), Илья Матрос (директор департамента развития международных инициатив), Фарида Нежметдинова (руководитель центра стратегического планирования и связи с общественностью Казанского государственного аграрного университета), Анна Старкова (директор по специальным проектам ООО «РВБ»), Станислав Суровцев (проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО МИД России).

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин посетит ВЭФ-2024.

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