Стивен Сигал вновь посетит Владивосток — список экспертов и спикеров на ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 01:50
Published 3 сентября, 01:50
Modified 3 сентября, 07:20
Updated 3 сентября, 07:20
Восточный экономический форум стартовал на Русском острове на территории Дальневосточного федерального университета.
На мероприятие, которое пройдет с 3 по 6 сентября, съехались гости из разных уголков Земли. В списке приглашенных спикеров и экспертов замечен Стивен Сигал, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям, который посещал ВЭФ в 2015 году.
Также на форуме выступят: Даниил Бисслингер (генеральный директор, АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи»), Артем Захаров (руководитель представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Красноярске), Олег Карпович (член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию), Илья Матрос (директор департамента развития международных инициатив), Фарида Нежметдинова (руководитель центра стратегического планирования и связи с общественностью Казанского государственного аграрного университета), Анна Старкова (директор по специальным проектам ООО «РВБ»), Станислав Суровцев (проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО МИД России).
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин посетит ВЭФ-2024.