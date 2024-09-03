Стивен Сигал вновь посетит Владивосток — список экспертов и спикеров на ВЭФ-2024

Также на форуме выступят: Даниил Бисслингер (генеральный директор, АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи»), Артем Захаров (руководитель представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Красноярске), Олег Карпович (член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию), Илья Матрос (директор департамента развития международных инициатив), Фарида Нежметдинова (руководитель центра стратегического планирования и связи с общественностью Казанского государственного аграрного университета), Анна Старкова (директор по специальным проектам ООО «РВБ»), Станислав Суровцев (проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО МИД России).