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Posted 3 сентября, 02:32

Published 3 сентября, 02:32

Modified 3 сентября, 02:34

Updated 3 сентября, 02:34

Танцы с бубном начались на Русском: шаманы прогоняют дождь от площадки ВЭФ-2024

Танцы с бубном начались на Русском: шаманы прогоняют дождь от площадки ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 02:32
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Погода
Шаманы с бубнами танцуют на «Улице Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке. На самом ли деле они так прогоняют дождь, неизвестно.

Чукотские шаманы разгоняют тучи над Русским островом. Танцами с бубнами несколько мужчин прогоняют дождь подальше от Владивостока. Находясь в Приморье сложно представить, но часто таким способом дождь наоборот привлекают.

Танцы, судя по всему, работают: в небе над городом нет ни облачка, солнечная погода радует всех участников форму на Русском.

Видео: vostokmedia.com.

У участников форума, которые с нетерпением следили за происходящим, танцы с бубнами вызвали неподдельный интерес.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на выставке «Улица Дальнего Востока» появились динозавры.

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