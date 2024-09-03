Танцы с бубном начались на Русском: шаманы прогоняют дождь от площадки ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 02:32
Published 3 сентября, 02:32
Modified 3 сентября, 02:34
Updated 3 сентября, 02:34
Чукотские шаманы разгоняют тучи над Русским островом. Танцами с бубнами несколько мужчин прогоняют дождь подальше от Владивостока. Находясь в Приморье сложно представить, но часто таким способом дождь наоборот привлекают.
Танцы, судя по всему, работают: в небе над городом нет ни облачка, солнечная погода радует всех участников форму на Русском.
У участников форума, которые с нетерпением следили за происходящим, танцы с бубнами вызвали неподдельный интерес.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на выставке «Улица Дальнего Востока» появились динозавры.