Теперь двигаемся по очереди: новый светофор разгрузит улицу в центре Владивостока

Posted 3 сентября, 04:00
Published 3 сентября, 04:00
Modified 3 сентября, 04:02
Updated 3 сентября, 04:02
Сегодня, 3 сентября, в дальневосточной столице на Корабельной набережной установили новый светофор, сообщает пресс-служба администрации. Устройство для регулирования движения появилось на пешеходном переходе около гостиницы Vladivostok Grand Hotel & SPA.
Специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока отметили, что новый объект положительно повлияет на движение в данном районе. Автомобилистов довольно часто задерживал постоянный поток пешеходов, которые посещают популярные локации в краевой столице.
«Вместе с повышением пропускной способности участка светофор позволит снизить риск наезда на пешеходов», — добавили специалисты городского управления дорог.
На светофоре есть табло с индикацией включения. Пешеходная фаза срабатывает только при нажатии кнопки.
Мэрия призывает водителей к внимательности и проезжать данный участок дороги согласно сигналам светофора. Пешеходам тоже необходимо соблюдать ПДД и переходить дорогу только после включения зеленого света.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Патрокле появится почти три километра асфальтированных дорог во Владивостоке. Также там появятся парковки и велодорожки.