vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 04:00

Published 3 сентября, 04:00

Modified 3 сентября, 04:02

Updated 3 сентября, 04:02

Теперь двигаемся по очереди: новый светофор разгрузит улицу в центре Владивостока

Теперь двигаемся по очереди: новый светофор разгрузит улицу в центре Владивостока

3 сентября 2024, 04:00
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
Сюжет
Дорожное движение
Автомобилисты нередко простаивали на одной из центральных улиц Владивостока из-за большого потока пешеходов. Но с появлением нового регулировщика ситуация на проблемном участке дороги изменится.

Сегодня, 3 сентября, в дальневосточной столице на Корабельной набережной установили новый светофор, сообщает пресс-служба администрации. Устройство для регулирования движения появилось на пешеходном переходе около гостиницы Vladivostok Grand Hotel & SPA.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока отметили, что новый объект положительно повлияет на движение в данном районе. Автомобилистов довольно часто задерживал постоянный поток пешеходов, которые посещают популярные локации в краевой столице.

«Вместе с повышением пропускной способности участка светофор позволит снизить риск наезда на пешеходов», — добавили специалисты городского управления дорог.

На светофоре есть табло с индикацией включения. Пешеходная фаза срабатывает только при нажатии кнопки.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Мэрия призывает водителей к внимательности и проезжать данный участок дороги согласно сигналам светофора. Пешеходам тоже необходимо соблюдать ПДД и переходить дорогу только после включения зеленого света.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Патрокле появится почти три километра асфальтированных дорог во Владивостоке. Также там появятся парковки и велодорожки.

Километры комфортабельных дорог появятся в молодом районе Владивостока
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Светофор#Транспорт#Мэрия#Дорожное движение#Приморский край#Наш Город#Пешеходы
Подпишитесь
Популярное