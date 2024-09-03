«Тигриный» павильон угощает гостей ВЭФ-2024 во Владивостоке

Posted 3 сентября, 03:12
Published 3 сентября, 03:12
Modified 3 сентября, 03:14
Updated 3 сентября, 03:14
В павильоне «Территория больших кошек» гостей и участников ВЭФ угощают авторскими напитками — лимонадами, оригинальными коктейлями и кофе.
И все это происходит в прекрасном павильоне, выполненном в стиле, сочетающем в себе славянские и восточные элементы.
В очереди за напитками можно посмотреть видео о дальневосточных леопардах, рассмотреть матрешек с изображениями тигров и леопардов, а также пообщаться с иностранцами в очереди за «баблти».
Также все желающие могут сделать пожертвование в поддержку диких и уникальных кошачьих.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гостям ВЭФ предлагают отдохнуть в уникальной арабской деревне.