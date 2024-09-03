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Posted 3 сентября, 03:12

Published 3 сентября, 03:12

Modified 3 сентября, 03:14

Updated 3 сентября, 03:14

«Тигриный» павильон угощает гостей ВЭФ-2024 во Владивостоке

«Тигриный» павильон угощает гостей ВЭФ-2024 во Владивостоке

3 сентября 2024, 03:12
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Тигриный бар и выставка удивительных матрешек-леопардов встречают гостей ВЭФ-2024 в павильоне «Земля больших кошек» на кампусе ДВФУ во Владивостоке.

В павильоне «Территория больших кошек» гостей и участников ВЭФ угощают авторскими напитками — лимонадами, оригинальными коктейлями и кофе.

Видео: vostokmedia.com.

И все это происходит в прекрасном павильоне, выполненном в стиле, сочетающем в себе славянские и восточные элементы.

В очереди за напитками можно посмотреть видео о дальневосточных леопардах, рассмотреть матрешек с изображениями тигров и леопардов, а также пообщаться с иностранцами в очереди за «баблти».

Фото: vostokmedia.com

Также все желающие могут сделать пожертвование в поддержку диких и уникальных кошачьих.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гостям ВЭФ предлагают отдохнуть в уникальной арабской деревне.

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