Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке

Posted 3 сентября, 00:50
Published 3 сентября, 00:50
Modified 3 сентября, 00:52
Updated 3 сентября, 00:52
Участники мероприятий ВЭФ-2024 ждут открытия площадок и выстраиваются в очереди, чтобы попасть в корпуса кампуса ДВФУ, где пройдут основные моменты форума.
Уже с утра на Русский начали стягиваться сотни и сотни людей. Среди них официальные лица, сотрудники СМИ, участники мероприятий молодежных площадок.
Очереди тянутся далеко за ворота — в целях безопасности каждого попросят открыть сумку и предъявить аккредитацию.
Мероприятия начнутся уже в ближайшее время. Первое из них уже стартовало — на набережной ДВФУ открыли выставку «Улица Дальнего Востока».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что для обеспечения безопасности во время проведения форума во Владивостоке будут работать сотни сотрудников МЧС.