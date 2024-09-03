vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 00:50

Published 3 сентября, 00:50

Modified 3 сентября, 00:52

Updated 3 сентября, 00:52

Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке

Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке

3 сентября 2024, 00:50
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Безопасность
Очереди собрались к началу проведения мероприятий ВЭФ на кампусе ДВФУ во Владивостоке. Участники форума ждут, когда их пропустят в здания.

Участники мероприятий ВЭФ-2024 ждут открытия площадок и выстраиваются в очереди, чтобы попасть в корпуса кампуса ДВФУ, где пройдут основные моменты форума.

Фото: vostokmedia.com

Уже с утра на Русский начали стягиваться сотни и сотни людей. Среди них официальные лица, сотрудники СМИ, участники мероприятий молодежных площадок.

Фото: vostokmedia.com

Очереди тянутся далеко за ворота — в целях безопасности каждого попросят открыть сумку и предъявить аккредитацию.

Фото: vostokmedia.com

Мероприятия начнутся уже в ближайшее время. Первое из них уже стартовало — на набережной ДВФУ открыли выставку «Улица Дальнего Востока».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что для обеспечения безопасности во время проведения форума во Владивостоке будут работать сотни сотрудников МЧС.

Спасатели наготове: патрули будут стоять в заливах и бухтах во время ВЭФ-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Никакой охоты, парковки и никаких большегрузов: ограничения на время ВЭФ в ПриморьеУлица Дальнего Востока откроется для всех после ВЭФ-2024: что ждет посетителей?Более 50 тысяч человек посетили уникальную выставку в аэропорту Владивостока
#Новости#Общество#Безопасность#МЧС#Владивосток#ДВФУ#Выставка#СМИ#Приморский край#Мероприятия#Аккредитация#ВЭФ-2024#Очереди#Русский
Подпишитесь
Популярное