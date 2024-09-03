Уникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024

Необычная великая скульптура известного художника России Даши Намдакова появилась на выставке «Улица Дальнего Востока», которая открылась 3 сентября в рамках ВЭФ и будет проходить до 8 сентября во Владивостоке. Она украшает вход в павильон Забайкальского края — родины скульптора.