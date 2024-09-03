vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 02:46

Published 3 сентября, 02:46

Modified 3 сентября, 02:48

Updated 3 сентября, 02:48

Уникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024

Уникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 02:46
Фото: 75.ру
Сюжет
Восточный экономический форум
На выставке «Улица Дальнего Востока» во Владивостоке представлена уникальная монументальная скульптура Даши Намдакова, она украшает вход в павильон Забайкальского края.

Необычная великая скульптура известного художника России Даши Намдакова появилась на выставке «Улица Дальнего Востока», которая открылась 3 сентября в рамках ВЭФ и будет проходить до 8 сентября во Владивостоке. Она украшает вход в павильон Забайкальского края — родины скульптора.

Фото: 75.ру

Организаторы выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ представители делегации Чукотки исполнили традиционный танец, которым, судя по всему, разогнали тучи.

Танцы с бубном начались на Русском: шаманы прогоняют дождь от площадки ВЭФ-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024III Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ состоится во Владивостоке«Попробовать на вкус» восток России смогут участники ВЭФ в Приморье
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Скульптура#Владивосток#Восточный экономический форум#Архитектура#Художник#Выставка#Забайкальский край#Приморский край#Приморье#Дальневосточный федеральный округ#ВЭФ-2024
Подпишитесь
Популярное