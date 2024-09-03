Уникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 02:46
Published 3 сентября, 02:46
Modified 3 сентября, 02:48
Updated 3 сентября, 02:48
Необычная великая скульптура известного художника России Даши Намдакова появилась на выставке «Улица Дальнего Востока», которая открылась 3 сентября в рамках ВЭФ и будет проходить до 8 сентября во Владивостоке. Она украшает вход в павильон Забайкальского края — родины скульптора.
Организаторы выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ представители делегации Чукотки исполнили традиционный танец, которым, судя по всему, разогнали тучи.