Уникальный курорт и развитие региона: о чем повествует павильон Приморья на ВЭФ-2024?

Posted 3 сентября, 03:18
Published 3 сентября, 03:18
Modified 3 сентября, 07:19
Updated 3 сентября, 07:19
Павильон Приморья повествует о муниципалитетах региона. Экспозиция знакомит гостей форума не только с преимуществами населенных пунктов, но и с перспективами развития городов.
Отдельное внимание уделено Хасанскому округу, где совсем скоро появится уникальное место — федеральный круглогодичный морской курорт.
Участники форума смогут поближе познакомиться с такими городами, как Арсеньев, Находка, Уссурийск, Артем, Большой Камень и Владивосток.