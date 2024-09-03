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Posted 3 сентября, 03:18

Published 3 сентября, 03:18

Modified 3 сентября, 07:19

Updated 3 сентября, 07:19

Экспозиция Приморского края на ВЭФ во Владивостоке

Уникальный курорт и развитие региона: о чем повествует павильон Приморья на ВЭФ-2024?

3 сентября 2024, 03:18
Фото: vostokmedia.com

Экспозиция Приморского края на ВЭФ во Владивостоке

Сюжет
ВЭФ-2024
На Восточном экономическом форуме представлено множество экспозиций. Корреспондент «Восток-Медиа» поделился кадрами из павильона Приморского края.

Павильон Приморья повествует о муниципалитетах региона. Экспозиция знакомит гостей форума не только с преимуществами населенных пунктов, но и с перспективами развития городов.

Отдельное внимание уделено Хасанскому округу, где совсем скоро появится уникальное место — федеральный круглогодичный морской курорт.

Первый круглогодичный морской курорт появится в Приморье
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Участники форума смогут поближе познакомиться с такими городами, как Арсеньев, Находка, Уссурийск, Артем, Большой Камень и Владивосток.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме можно почувствовать себя арабским шейхом.

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