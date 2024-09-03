Утром чернокожий, вечером китаец: что умеют гримёры приморской Мариинки

А в театрах оперы и балета между сценой и зрительным залом есть оркестровая яма, которая создаёт дополнительное пространство. Кроме того, на Приморской сцене Мариинского театра зрительный зал — это сразу четыре этажа! Добавим к этому ещё огромное количество софитов, под которыми обычный макияж становится просто прозрачным и незаметным. Именно поэтому нашим артистам, артистам оперы и балета, делается совсем другой грим. Более утрированный, яркий. Например, мы визуально делаем глаза большими: поднимаем бровь, нижнюю стрелку рисуем ниже века, прорисовываем белым, чтобы увеличить глаз. Выделяем ярко скулы, чтобы сделать черты лица более чёткими, чтобы оно не смотрелось плоским.