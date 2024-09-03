В 2024 году уже 13 новых домов в Чите стали получать тепло от «ТГК-14»

В частности, в микрорайоне «Хороший» предусмотрено строительство 38 9-этажных и 18-этажных жилых домов, административно-деловых секций коммерческого значения и зданий общественного и социального назначения — общая площадь их составит более 210 тысяч квадратных метров. Строительство рассчитано на 6–7 лет. Совместно с ресурсоснабжающими организациями ведется системная работа по обеспечению новых объектов всеми коммунальными ресурсами.