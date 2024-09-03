В 2024 году уже 13 новых домов в Чите стали получать тепло от «ТГК-14»

Posted 3 сентября, 03:04
Published 3 сентября, 03:04
Modified 3 сентября, 03:06
Updated 3 сентября, 03:06
В краевой столице энергокомпания подключила к теплу две новостройки в микрорайоне «Хороший». 357 новых квартир теперь обеспечены теплоресурсом от Читинских ТЭЦ. Для подключения домов к системе централизованного теплоснабжения энергетики «ТГК-14» построили 376 метров нового трубопровода.
На этом годовой план подключений не закончился. «ТГК-14» продолжает работы по присоединению новых жилых объектов в Чите. До конца года планируется подключить к централизованному теплоснабжению 44 объекта с общей нагрузкой 40,3 Гкал/час.
В частности, в микрорайоне «Хороший» предусмотрено строительство 38 9-этажных и 18-этажных жилых домов, административно-деловых секций коммерческого значения и зданий общественного и социального назначения — общая площадь их составит более 210 тысяч квадратных метров. Строительство рассчитано на 6–7 лет. Совместно с ресурсоснабжающими организациями ведется системная работа по обеспечению новых объектов всеми коммунальными ресурсами.
Напомним, в 2023 году «ТГК-14» в Забайкальском крае осуществила технологическое присоединение 51 нового объекта, из них 47 в Чите и 4 в посёлке Приаргунск. Новыми потребителями тепловой энергии стали 10 многоквартирных жилых домов, 7 зданий социального назначения, а также 34 коммерческих, административных и нежилых объекта.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 28 февраля 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении Читы к ценовой зоне теплоснабжения. Новая ценовая модель позволит существенно увеличить объёмы инвестиций в модернизацию и строительство тепловых сетей, вследствие чего снизятся потери и повреждаемость сетей, а также сократятся сроки отключения горячей воды летом. Приоритеты развития тепловой инфраструктуры города будут определены при актуализации схемы теплоснабжения.
Главные цели перехода в ценовую зону — повышение качества теплоснабжения, снижение платы за технологическое присоединение и улучшение экологической ситуации в Чите.
«ТГК-14» выступает ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса.