Владимир Путин посетит Владивосток — программа президента на ВЭФ-2024

Posted 2 сентября, 23:41
Published 2 сентября, 23:41
Modified 4 сентября, 09:43
Updated 4 сентября, 09:43
В Кремле сообщили, что Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в девятом Восточном экономическом форуме, который продлится с 3 по 6 сентября в дальневосточной столице.
4 сентября у Владимира Путина запланированы встречи с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем Председателя КНР Хань Чжэном и заместителем Председателя Правительства Республики Сербии Александром Вулиным.
Также Глава государства ознакомится с результатами развития Дальнего Востока по видеосвязи с резидентами ТОРов и обсудит развитие инфраструктуры ДФО.
В этот же день пройдет рабочая встреча Верховного главнокомандующего с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
5 сентября пройдет важнейшее событие ВЭФ-2024 — пленарное заседание с участием Владимира Путина, Анвара Ибрагима и Хань Чжэна.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Улица Дальнего Востока откроется для гостей международного события во Владивостоке.