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Posted 2 сентября, 23:41

Published 2 сентября, 23:41

Modified 4 сентября, 09:43

Updated 4 сентября, 09:43

Президент России прибудет на ВЭФ-2024 в Приморье

Владимир Путин посетит Владивосток — программа президента на ВЭФ-2024

2 сентября 2024, 23:41
Фото: 1MI

Президент России прибудет на ВЭФ-2024 в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
Президент страны Владимир Путин станет участником Восточного экономического форума во Владивостоке. О программе визита рассказали в Кремле.

В Кремле сообщили, что Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в девятом Восточном экономическом форуме, который продлится с 3 по 6 сентября в дальневосточной столице.

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4 сентября у Владимира Путина запланированы встречи с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем Председателя КНР Хань Чжэном и заместителем Председателя Правительства Республики Сербии Александром Вулиным.

Также Глава государства ознакомится с результатами развития Дальнего Востока по видеосвязи с резидентами ТОРов и обсудит развитие инфраструктуры ДФО.

В этот же день пройдет рабочая встреча Верховного главнокомандующего с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

5 сентября пройдет важнейшее событие ВЭФ-2024 — пленарное заседание с участием Владимира Путина, Анвара Ибрагима и Хань Чжэна.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Улица Дальнего Востока откроется для гостей международного события во Владивостоке.

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