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Posted 3 сентября, 07:04

Published 3 сентября, 07:04

Modified 3 сентября, 07:14

Updated 3 сентября, 07:14

Райский берег пустует в Приморском крае

«Вода — огонь»: идеальный пустой пляж найден в Приморье — видео

3 сентября 2024, 07:04
Фото: vostokmedia.com

Райский берег пустует в Приморском крае

Сюжет
Погода
Невероятно красивый пляж с кристально чистой водой попал на камеру отдыхающих в Приморском крае. Отсутствие толп туристов делает побережье еще более привлекательным для искателей изумительных локаций.

В бухте Большой Окуневой идеальная атмосфера для отдыха. Духота покинула регион, солнце по-летнему греет, а на небе — благодать.

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Судя по кадрам, отдыхать на море в сентябре спокойнее, чем в августе, особенно для интровертов. Прекрасное море, песчаный пляж и отсутствие огромного количества отдыхающих — идеально, не правда ли?

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на Русском острове горожане наслаждаются купанием в теплой воде.

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