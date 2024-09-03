«Вода — огонь»: идеальный пустой пляж найден в Приморье — видео

Posted 3 сентября, 07:04
Published 3 сентября, 07:04
Modified 3 сентября, 07:14
Updated 3 сентября, 07:14
В бухте Большой Окуневой идеальная атмосфера для отдыха. Духота покинула регион, солнце по-летнему греет, а на небе — благодать.
Судя по кадрам, отдыхать на море в сентябре спокойнее, чем в августе, особенно для интровертов. Прекрасное море, песчаный пляж и отсутствие огромного количества отдыхающих — идеально, не правда ли?
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на Русском острове горожане наслаждаются купанием в теплой воде.