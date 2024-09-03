Жители Владивостока дали старт 3-му международному шахматному турниру на Кубок ВЭФ

После церемонии открытия в интеллектуальном павильоне АНО «ДВ-Интеллект» состоялась игра суперблиц с гроссмейстерами. Жители Владивостока сыграли с чемпионом России, одним из сильнейших игроков мира — Владиславом Артемьевым и чемпионом Республики Беларусь Максимом Царуком. У любителей было 5 минут на партию, у профессионалов по одной. Жители Владивостока выдержали испытание достойно: победу над белорусским гроссмейстером одержала кмс по шахматам из Приморья Дарья Петько, а вот супергроссмейстеру Артемьеву шах и мат поставил бизнесмен из Владивостока Дмитрий Иванов.