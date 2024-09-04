АвтоВАЗ дал рекомендации по замене моторного масла

Авторы канала Lada на платформе «Дзен» опубликовали статью, в которой обсуждают, не является ли желание как можно чаще менять моторное масло паранойей. По их мнению, эту процедуру следует проводить в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации машины.

В статье отмечается, что автопроизводители проводят заводские испытания, строго соблюдая стандартные интервалы замены масла, которые могут составлять пять, семь или десять тысяч километров. Авторы подчеркивают, что более частая замена моторного масла экономически невыгодна, передает newkhakasiya.online. Эксперты также напомнили, что техническое обслуживание автомобиля включает и замену других расходных материалов, таких как антифриз, свечи зажигания, тормозная жидкость и смазочные материалы. Они рекомендуют подходить к уходу за автомобилем комплексно.