Девятиметровый рог мифического лося украшает «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Невероятная статуя колоссальных размеров удивляет гостей «Улицы Дальнего Востока» на площадке ВЭФ-2024. Скульптура высотой 9,5 метра — одно из произведений художника Даши Намдакова. Теперь его работы можно увидеть не только на выставке «Сны Сибири» в музее имени Арсеньева, но и на Восточном экономическом форуме.