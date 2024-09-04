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Posted 4 сентября, 02:19

Published 4 сентября, 02:19

Modified 4 сентября, 02:21

Updated 4 сентября, 02:21

Девятиметровый рог мифического лося украшает «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Девятиметровый рог мифического лося украшает «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 02:19
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Известный скульптор Даши Намдаков создал композицию для выставки «Улица Дальнего Востока». Космический портал воплощен в виде рога мифического лося, окруженного ореолом лучей.

Невероятная статуя колоссальных размеров удивляет гостей «Улицы Дальнего Востока» на площадке ВЭФ-2024. Скульптура высотой 9,5 метра — одно из произведений художника Даши Намдакова. Теперь его работы можно увидеть не только на выставке «Сны Сибири» в музее имени Арсеньева, но и на Восточном экономическом форуме.

Когда скульптуру только анонсировали, сообщалось, что ее высота составит 6 метров. В действительности статуя оказалась выше и величественнее.

Новый арт-объект из гибкой бронзы задуман как элемент декора общественного пространства города. В нем зритель увидит образ — своеобразный космический портал в форме рога мифического лося, который был символом солнца у предков-кочевников.

Фото: vostokmedia.com

Блестящий ореол лучей вокруг отверстий придаёт скульптуре экспрессивность и раскрывает мифологическое содержание сюжета.

Фото: vostokmedia.com

Художник Даши Намдаков родом из Забайкальского края, в своих работах он вдохновляется фольклором родной земли и традиционными ремеслами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что одна из скульптур Даши Намдакова украсила павильон Забайкалья на ВЭФ-2024.

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