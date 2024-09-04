Девятиметровый рог мифического лося украшает «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 02:19
Published 4 сентября, 02:19
Modified 4 сентября, 02:21
Updated 4 сентября, 02:21
Невероятная статуя колоссальных размеров удивляет гостей «Улицы Дальнего Востока» на площадке ВЭФ-2024. Скульптура высотой 9,5 метра — одно из произведений художника Даши Намдакова. Теперь его работы можно увидеть не только на выставке «Сны Сибири» в музее имени Арсеньева, но и на Восточном экономическом форуме.
Когда скульптуру только анонсировали, сообщалось, что ее высота составит 6 метров. В действительности статуя оказалась выше и величественнее.
Новый арт-объект из гибкой бронзы задуман как элемент декора общественного пространства города. В нем зритель увидит образ — своеобразный космический портал в форме рога мифического лося, который был символом солнца у предков-кочевников.
Блестящий ореол лучей вокруг отверстий придаёт скульптуре экспрессивность и раскрывает мифологическое содержание сюжета.
Художник Даши Намдаков родом из Забайкальского края, в своих работах он вдохновляется фольклором родной земли и традиционными ремеслами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что одна из скульптур Даши Намдакова украсила павильон Забайкалья на ВЭФ-2024.