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Posted 4 сентября, 01:54

Published 4 сентября, 01:54

Modified 4 сентября, 01:56

Updated 4 сентября, 01:56

Дмитрий Заплутаев: Наш долг — сохранить память о нашем героическом старшем поколении

Дмитрий Заплутаев: Наш долг — сохранить память о нашем героическом старшем поколении

4 сентября 2024, 01:54
Во вторник, 3 сентября, на Мемориальном комплексе комсомольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная к 79-й годовщине со дня Победы советского народа над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В церемонии приняли участие ветераны, студенты и школьники, работники градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре, члены военно-патриотических клубов, воины Комсомольского гарнизона, представители общественных организаций и политических партий.

Участвовавший в церемонии руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан Дмитрий Заплутаев отметил, что в разгроме Квантунской армии принимали участие и жители Комсомольска-на-Амуре, они мужественно выполняли свой воинский долг и покрыли себя неувядаемой славой.

— Существенный вклад в Победу над Японией внесли и работники комсомольских заводов. Сегодня, как и тогда, комсомольчане стойко защищают нашу Родину и куют оружие для нашей общей Победы. Наше общее дело — сохранить память о нашем героическом старшем поколении и никому не дать её осквернить, — сказал Дмитрий Заплутаев.

Милитаристская Япония была одним из важнейших союзников нацисткой Германии. В непосредственной близости к границам СССР была сосредоточена сильнейшая Квантунская армия, численностью около одного миллиона человек, которая была нацелена на нашу страну. Именно поэтому с самого начала Великой Отечественной войны СССР вынужден был держать на Дальневосточных рубежах десятки дивизий, чтобы в любой момент противостоять возможной агрессии.

В августе 1945 года советские войска провели молниеносную операцию и одержали блестящую победу над Квантунской армией.

#Хабаровский край
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