Дмитрий Заплутаев: Наш долг — сохранить память о нашем героическом старшем поколении

Милитаристская Япония была одним из важнейших союзников нацисткой Германии. В непосредственной близости к границам СССР была сосредоточена сильнейшая Квантунская армия, численностью около одного миллиона человек, которая была нацелена на нашу страну. Именно поэтому с самого начала Великой Отечественной войны СССР вынужден был держать на Дальневосточных рубежах десятки дивизий, чтобы в любой момент противостоять возможной агрессии.