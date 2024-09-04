Дмитрий Заплутаев: Наш долг — сохранить память о нашем героическом старшем поколении

Posted 4 сентября, 01:54
Published 4 сентября, 01:54
Modified 4 сентября, 01:56
Updated 4 сентября, 01:56
В церемонии приняли участие ветераны, студенты и школьники, работники градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре, члены военно-патриотических клубов, воины Комсомольского гарнизона, представители общественных организаций и политических партий.
Участвовавший в церемонии руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан Дмитрий Заплутаев отметил, что в разгроме Квантунской армии принимали участие и жители Комсомольска-на-Амуре, они мужественно выполняли свой воинский долг и покрыли себя неувядаемой славой.
— Существенный вклад в Победу над Японией внесли и работники комсомольских заводов. Сегодня, как и тогда, комсомольчане стойко защищают нашу Родину и куют оружие для нашей общей Победы. Наше общее дело — сохранить память о нашем героическом старшем поколении и никому не дать её осквернить, — сказал Дмитрий Заплутаев.
Милитаристская Япония была одним из важнейших союзников нацисткой Германии. В непосредственной близости к границам СССР была сосредоточена сильнейшая Квантунская армия, численностью около одного миллиона человек, которая была нацелена на нашу страну. Именно поэтому с самого начала Великой Отечественной войны СССР вынужден был держать на Дальневосточных рубежах десятки дивизий, чтобы в любой момент противостоять возможной агрессии.
В августе 1945 года советские войска провели молниеносную операцию и одержали блестящую победу над Квантунской армией.