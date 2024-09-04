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Posted 4 сентября, 01:04

Published 4 сентября, 01:04

Modified 4 сентября, 01:06

Updated 4 сентября, 01:06

Бабье лето и потепление ожидаются в Приморском крае

Днем +30, ночью +8: бабье лето придет в Приморье на выходных

4 сентября 2024, 01:04
Фото: Изображение Midjourney

Бабье лето и потепление ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
7 и 8 сентября в Приморском крае прогнозируется солнечная погода без осадков. В крае будет бабье лето с температурами от +8 до +30 °С.

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, на территории Приморского края ожидается ясная погода. Воздействие гребня тихоокеанского антициклона избавит Приморье от осадков. В крае наступит так называемое «бабье лето»: ночью почва и воздух едва будут успевать остыть, а днем будет тепло, но не слишком жарко.

Местами температуры могут опуститься до +8…+13 °С, на южном побережье будет +14…+19 °С. Максимальные показатели составят +23…+30 °С.

Во Владивостоке ожидается солнечная погода, слабый до умеренного ветер. Температура воздуха составит +16…+20 °С ночью, днем воздух прогреется до +24…+28 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода продолжит радовать жителей Приморья.

Без осадков и духоты: погода продолжает радовать Приморье
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