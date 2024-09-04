Днем +30, ночью +8: бабье лето придет в Приморье на выходных

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, на территории Приморского края ожидается ясная погода. Воздействие гребня тихоокеанского антициклона избавит Приморье от осадков. В крае наступит так называемое «бабье лето»: ночью почва и воздух едва будут успевать остыть, а днем будет тепло, но не слишком жарко.