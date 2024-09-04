Джазовые концерты на открытом воздухе проходят во Владивостоке в рамках ВЭФ

Полюбоваться джазом и потанцевать под чувственную музыку во вторник, 3 сентября, пришли сотни жителей и гостей Владивостока. Вечера джаза проходят в Нагорном парке. Их организуют уже во второй раз в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Организатором выступает городское управление культуры.