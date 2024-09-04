vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября, 01:44

Published 4 сентября, 01:44

Modified 4 сентября, 01:46

Updated 4 сентября, 01:46

Джазовые концерты на открытом воздухе проходят во Владивостоке в рамках ВЭФ

Джазовые концерты на открытом воздухе проходят во Владивостоке в рамках ВЭФ

4 сентября 2024, 01:44
Фото: vlc.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Отличная возможность насладиться музыкой и пейзажами города появилась у жителей Владивостока. На видовой площадке Нагорного парка проходят джазовые вечера.

Полюбоваться джазом и потанцевать под чувственную музыку во вторник, 3 сентября, пришли сотни жителей и гостей Владивостока. Вечера джаза проходят в Нагорном парке. Их организуют уже во второй раз в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Организатором выступает городское управление культуры.

Фото: vlc.ru

Вечером 3 сентября на одной из самых живописных площадок Владивостока выступила группа Jazz Band Premium. Трубач, гитаристы, барабанщик, клавишник и вокалистка Наталья Коршикова исполнили вокальные хиты и классические джазовые композиции, но в своем уникальном стиле и в авторской обработке. Зрители активно подпевали музыкантам и танцевали в такт музыке.

Фото: vlc.ru

Вечерние выступления на видовой площадке Нагорного парка будут радовать любителей джаза 4 и 5 сентября.

4 сентября на сцене выступит Эстрадный оркестр МГУ имени Невельского. В репертуаре оркестра — более тысячи музыкальных произведений различных жанров, включая классику, джаз, эстраду, рок-композиции и танцевальную музыку.

5 сентября завершит трехдневный марафон джазовых концертов коллектив Blues Lime. В их программе популярные композиции разных исполнителей и стилей, включая The Beatles, David Brown, Enrique Iglesias, Deep Purple и других.

Фото: vlc.ru

Всех желающих приглашают насладиться музыкой с видом на городской пейзаж. Начало концертов в 17:00. Вход бесплатный.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке развивают новые районы.

Цветет и пахнет: молодой микрорайон Владивостока станет комфортнее для горожан
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в Приморье«Тигриный» павильон угощает гостей ВЭФ-2024 во ВладивостокеУникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024
#Новости#Общество#Джаз#Владивосток#Восточный экономический форум#Музыка#Концерт#Приморский край#Наш Город#Приморье#ВЭФ-2024#Концерты
Подпишитесь
Популярное