Джазовые концерты на открытом воздухе проходят во Владивостоке в рамках ВЭФ

Posted 4 сентября, 01:44
Published 4 сентября, 01:44
Modified 4 сентября, 01:46
Updated 4 сентября, 01:46
Полюбоваться джазом и потанцевать под чувственную музыку во вторник, 3 сентября, пришли сотни жителей и гостей Владивостока. Вечера джаза проходят в Нагорном парке. Их организуют уже во второй раз в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Организатором выступает городское управление культуры.
Вечером 3 сентября на одной из самых живописных площадок Владивостока выступила группа Jazz Band Premium. Трубач, гитаристы, барабанщик, клавишник и вокалистка Наталья Коршикова исполнили вокальные хиты и классические джазовые композиции, но в своем уникальном стиле и в авторской обработке. Зрители активно подпевали музыкантам и танцевали в такт музыке.
Вечерние выступления на видовой площадке Нагорного парка будут радовать любителей джаза 4 и 5 сентября.
4 сентября на сцене выступит Эстрадный оркестр МГУ имени Невельского. В репертуаре оркестра — более тысячи музыкальных произведений различных жанров, включая классику, джаз, эстраду, рок-композиции и танцевальную музыку.
5 сентября завершит трехдневный марафон джазовых концертов коллектив Blues Lime. В их программе популярные композиции разных исполнителей и стилей, включая The Beatles, David Brown, Enrique Iglesias, Deep Purple и других.
Всех желающих приглашают насладиться музыкой с видом на городской пейзаж. Начало концертов в 17:00. Вход бесплатный.
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