Эксперт: Дмитрий Демешин — один из наиболее способных ставленников главы государства

Posted 4 сентября, 01:10
Published 4 сентября, 01:10
Modified 4 сентября, 01:12
Updated 4 сентября, 01:12
— По итогам встречи Президента с Дмитрием Демешиным можно зафиксировать — открытость в балансе с жестким стилем управлением выдвинула врио губернатора Хабаровского края в число наиболее надежных и доверенных глав регионов с позиции Владимира Путина. Открытость здесь, в отличие от большинства губернаторских кейсов, не только на словах и в показных прямых линиях. В первую очередь Демешин работает с людьми напрямую — в том числе в ходе выездов на территории «без заготовок», — прокомментировал встречу главы государства с врио губернатора Хабаровского края Никита Кричевский в своём телеграм-канале.
По мнению эксперта, за три месяца работы нового врио губернатора в муниципалитетах Хабаровского края был закрыт целый ряд острых вопросов, включая затягивание сроков сдачи поликлиники в посёлке Переяславка, сбой местных перевозок в Охотске и другие. При этом Никит Кричевский отмечает, что обо всем этом Владимиру Путину было доложено задолго до встречи.
— Жесткость выражается не только в аресте зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова. Пересмотрено само взаимодействие с властью на местах — без лишних перегибов, но с максимальным доходчивым доведением задач государственной важности до чиновников, вплоть до явно нуждавшегося во «встряске» мэра Хабаровска Сергея Кравчука. По обеим — ключевым для администрации президента — метрикам Демешин уже превзошел предшественников и привлек внимание главы государства как один из наиболее способных его ставленников. Весьма интригующие выводы для Хабаровского края на ближайшие пять лет, — считает эксперт.