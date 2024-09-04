Эксперт: Дмитрий Демешин — один из наиболее способных ставленников главы государства

По мнению эксперта, за три месяца работы нового врио губернатора в муниципалитетах Хабаровского края был закрыт целый ряд острых вопросов, включая затягивание сроков сдачи поликлиники в посёлке Переяславка, сбой местных перевозок в Охотске и другие. При этом Никит Кричевский отмечает, что обо всем этом Владимиру Путину было доложено задолго до встречи.