Фонд «Восход» вложил 5 млрд рублей в отечественный Hi-Tech

Posted 4 сентября, 08:36
Published 4 сентября, 08:36
Modified 4 сентября, 08:36
Updated 4 сентября, 08:36
Из этой суммы объем инвестиций группы «Интеррос» составляет 10 миллиардов рублей, а 8 млрд — дополнительный капитал от институциональных и частных инвесторов.
Фондом профинансировано более 25 проектов — как ранних, так и готовых со стабильной выручкой. География инвестиций включает десять регионов России, в том числе проекты с Дальнего Востока.
В 2024 году в портфель фонда вошли 13 новых проектов, в том числе компания Syntelly — разработчик ИИ для предиктивной аналитики, поиска и хранения информации в органической химии. Также средства предоставлены разработчику ракеты-носителя сверхлегкого класса для вывода на околоземную орбиту до 650 километров малых космических аппаратов массой до 500 килограммов на низкие орбиты — РН «Воронеж», и разработчику ракеты-носителя сверхлегкого класса с двумя вариантами системы подачи топлива РН Paragon для вывода малых космических аппаратов на околоземную орбиту до 650 км массой до 250 кг. Еще одна компания, получившая финансирование в текущем году, — Neiry, разработчик устройств для неинвазивной передачи данных «мозг — компьютер».
Привлеченные от новых инвесторов средства позволяют расширить возможности фонда по поддержке отечественных высокотехнологичных проектов. Созданы субфонды с использованием капитала новых вкладчиков и средств группы «Интеррос», находящихся под управлением «Восхода». В частности, «Восход» присоединился к проекту Минобрнауки России по созданию университетских фондов, запустив совместный ДИТ «Королев» со средствами субсидии Минобрнауки, который занимается поддержкой университетских наукоемких проектов.
«Фонд использует как классическую венчурную модель инвестиций, это вложения в уже существующие команды, так и инициирует создание проектных компаний самостоятельно исходя из актуальной для экономики задачи. В таких проектах „от задачи“ мы либо выбираем лучшую команду с технологическим заделом, либо формируем ее сами. В частности, по примеру работы с госкорпорацией Роскосмос нам удается применять модель „сборки“ проекта с нуля под решение конкретных высокотехнологичных потребностей индустрии. Такая модель предполагает регулярную обратную связь от заказчика, работу с ним в кооперации. Будем ее распространять и на другие высокотехнологические направления, приглашаем присоединяться индустриальных партнеров»», — заявил управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.
Кроме того, был создан совместный фонд с Альфа-Банком и Т-Банком объемом в четыре миллиарда рублей для инвестиций в технологические компании на зрелых стадиях масштабирования и pre-IPO.
На Дальнем Востоке создан фонд «Саха-Якутия» со средствами «Восхода» и региональной венчурной компании «Якутия» для инвестиций в дальневосточные компании технологического сектора.
Также фонд «Восход» в 2024 году впервые в России реализовал механизм привлечения инвестиционного капитала в венчурные компании через размещение цифровых финансовых активов. В июле на платформе «Атомайз» состоялось размещение портфельной компании фонда, фудтех-разработчика Qummy, на сумму более 80 миллионов рублей Средства направлены на реализацию инвестиционной стратегии разработчика.
В перспективе возможен выпуск цифровых финансовых активов, открывающих доступ к вложениям в воронку проектов в различных технологических направлениях.