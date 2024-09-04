Фонд «Восход» вложил 5 млрд рублей в отечественный Hi-Tech

«Фонд использует как классическую венчурную модель инвестиций, это вложения в уже существующие команды, так и инициирует создание проектных компаний самостоятельно исходя из актуальной для экономики задачи. В таких проектах „от задачи“ мы либо выбираем лучшую команду с технологическим заделом, либо формируем ее сами. В частности, по примеру работы с госкорпорацией Роскосмос нам удается применять модель „сборки“ проекта с нуля под решение конкретных высокотехнологичных потребностей индустрии. Такая модель предполагает регулярную обратную связь от заказчика, работу с ним в кооперации. Будем ее распространять и на другие высокотехнологические направления, приглашаем присоединяться индустриальных партнеров»», — заявил управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.