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Posted 4 сентября, 11:55

Published 4 сентября, 11:55

Modified 4 сентября, 11:57

Updated 4 сентября, 11:57

Картина дня в Приморье: приезд президента, опустевшие пляжи и огромный столб дыма

Картина дня в Приморье: приезд президента, опустевшие пляжи и огромный столб дыма

4 сентября 2024, 11:55
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Президент РФ приехал на ВЭФ-2024

Владимир Путин прилетел в Приморье на ВЭФ. Его встретили глава региона Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев.

Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото
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Пляжи внезапно опустели

Вероятно, пляжный сезон все же постепенно завершается в Приморском крае. В бухте Лазурной замечено очень мало отдыхающих, а в море заходят лишь единицы.

Купаются только избранные: опустел популярнейший пляж Владивостока — фото
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Дымовая завеса поднялась над городом

Над районом Зеленого угла во Владивостоке поднимается огромный столб дыма. Там начался серьёзный пожар.

Горит и дымится: огромный столб дыма заметили над Владивостоком — видео
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