Картина дня в Приморье: приезд президента, опустевшие пляжи и огромный столб дыма

Posted 4 сентября, 11:55
Published 4 сентября, 11:55
Modified 4 сентября, 11:57
Updated 4 сентября, 11:57
Президент РФ приехал на ВЭФ-2024
Владимир Путин прилетел в Приморье на ВЭФ. Его встретили глава региона Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев.
Пляжи внезапно опустели
Вероятно, пляжный сезон все же постепенно завершается в Приморском крае. В бухте Лазурной замечено очень мало отдыхающих, а в море заходят лишь единицы.
Дымовая завеса поднялась над городом
Над районом Зеленого угла во Владивостоке поднимается огромный столб дыма. Там начался серьёзный пожар.