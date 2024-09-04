Кремль анонсировал рабочую встречу президента с Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 23:55
Published 3 сентября, 23:55
Modified 3 сентября, 23:57
Updated 3 сентября, 23:57
Встреча главы государства с губернатором Приморья запланирована на 4 сентября. В этот же день Владимир Путин примет участие в ряде других мероприятий форума. Он проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
Кроме того, президент осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. 5 сентября Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума вместе с Анваром Ибрагимом и Хань Чжэном.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ожидается, что форум посетят более шести тысяч гостей из 76 стран.