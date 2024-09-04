Кремль анонсировал рабочую встречу президента с Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024

Встреча главы государства с губернатором Приморья запланирована на 4 сентября. В этот же день Владимир Путин примет участие в ряде других мероприятий форума. Он проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.