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Posted 3 сентября, 23:55

Published 3 сентября, 23:55

Modified 3 сентября, 23:57

Updated 3 сентября, 23:57

Кремль анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Приморья

Кремль анонсировал рабочую встречу президента с Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 23:55
Фото: kremlin.ru

Кремль анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Приморья

Сюжет
КНР
Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил Кремль, раскрыв детали программы президента на ВЭФ-2024.
Фото: kremlin.ru

Встреча главы государства с губернатором Приморья запланирована на 4 сентября. В этот же день Владимир Путин примет участие в ряде других мероприятий форума. Он проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Кроме того, президент осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. 5 сентября Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума вместе с Анваром Ибрагимом и Хань Чжэном.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ожидается, что форум посетят более шести тысяч гостей из 76 стран.

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