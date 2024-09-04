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Posted 3 сентября, 23:39

Published 3 сентября, 23:39

Modified 3 сентября, 23:41

Updated 3 сентября, 23:41

Кремль раскрыл детали участия Путина в ВЭФ-2024

Кремль раскрыл детали участия Путина в ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 23:39
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Кремль опубликовал подробную программу президента на ближайшие два дня работы форума.

4 сентября глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также встретиться с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном и вице-главой правительства Сербии Александром Вулиным.

Также в этот день Путин планирует осмотреть интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, провести совещание по вопросам улучшения инфраструктуры региона и провести встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Основным событием форума будет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие Владимир Путин, Анвар Ибрагим и Хань Чжэн. Главная тема Восточного экономического форума 2024 года — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Форум проходит на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Ожидается участие более шести тысяч гостей из 76 стран, включая руководителей 650 российских и 44 зарубежных компаний.

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