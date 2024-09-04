Кремль раскрыл детали участия Путина в ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 23:39
Published 3 сентября, 23:39
Modified 3 сентября, 23:41
Updated 3 сентября, 23:41
4 сентября глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также встретиться с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном и вице-главой правительства Сербии Александром Вулиным.
Также в этот день Путин планирует осмотреть интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, провести совещание по вопросам улучшения инфраструктуры региона и провести встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Основным событием форума будет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие Владимир Путин, Анвар Ибрагим и Хань Чжэн. Главная тема Восточного экономического форума 2024 года — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Форум проходит на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Ожидается участие более шести тысяч гостей из 76 стран, включая руководителей 650 российских и 44 зарубежных компаний.