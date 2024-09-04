«Легенда Байкала» стала официальной водой ВЭФ во Владивостоке

Руководитель «Байкал Аква» Александр Чернышев объявил на площадке ВЭФ, что после достижения доминирующей доли на российском рынке воды в стекле компания планирует расширить свои производственные мощности. Для этого строятся новые производства в городе Байкальске Иркутской области и на юге России. Кроме того, в планах — выпуск новой продукции. Это будут напитки на основе байкальской воды и вода в категориях L-Ice и Limited edition.