«Легенда Байкала» стала официальной водой ВЭФ во Владивостоке

Posted 4 сентября, 17:12
Published 4 сентября, 17:12
Modified 4 сентября, 17:13
Updated 4 сентября, 17:13
Байкальская вода отличается высоким содержанием естественного кислорода (12 мг на 1 литр воды) и pH, соответствующим человеческому телу (от 7,2 до 8,2). Она хорошо усваивается организмом, поддерживая энергию и силу человека.
Сегодня «Легенда Байкала» стала известным брендом, который сформировал рынок байкальской воды в России. Завод этой марки — уникальный объект: он расположен непосредственно на берегу Байкала. Воду добывают с глубины 400 метров.
Руководитель «Байкал Аква» Александр Чернышев объявил на площадке ВЭФ, что после достижения доминирующей доли на российском рынке воды в стекле компания планирует расширить свои производственные мощности. Для этого строятся новые производства в городе Байкальске Иркутской области и на юге России. Кроме того, в планах — выпуск новой продукции. Это будут напитки на основе байкальской воды и вода в категориях L-Ice и Limited edition.
В настоящее время все больше людей предпочитают покупать воду именно в стекле. Стеклянная упаковка является более экологически чистой альтернативой пластику, и многие покупатели выбирают ее по этой причине.
Известно, что регулярное употребление воды укрепляет иммунитет, стимулирует восстановление после физических нагрузок и повышает работоспособность. Поэтому заботящиеся о своем здоровье люди не пренебрегают качеством употребляемой воды. По этой причине рынок питьевой воды в России, как и во всем развитом мире, остается перспективным.