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Posted 4 сентября, 04:05

Published 4 сентября, 04:05

Modified 4 сентября, 04:05

Updated 4 сентября, 04:05

Открытие новых ЖД-путей ТЛЦ «Сухой порт» состоялось в Артеме

Открытие новых ЖД-путей ТЛЦ «Сухой порт» состоялось в Артеме

4 сентября 2024, 04:05
Фото: Сухой порт
Сюжет
Восточный экономический форум
Минувший вторник, 3 сентября стал важной датой как для транспортно-логистической отрасли Приморья, так и для развития всего Дальнего Востока: в Артемовском городском округе, после масштабной реконструкции, открылась обновленная железнодорожная станция Угловая.

За шесть месяцев была выполнена грандиозная работа: как реконструкция самой станции, так и строительство более 2,5 километров железнодорожных путей, которые теперь связывают транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Сухой порт» с морским портом «Далькомхолод». Открытие этого объекта логистической инфраструктуры, по мнению многих экспертов, знаменует начало новой эры в транспортной сфере региона и развитие экспортно-импортных возможностей.

Фото: Сухой порт

История и значимость проекта

Проект «Сухой порт» зародился 12 лет назад на «голом» поле, где не было никаких объектов. За все годы своего существования он превратился в один из крупнейших терминально-логистических комплексов региона и ДФО.

Территория, на которой сегодня расположен ТЛЦ, стала символом технологического и инфраструктурного прогресса. На момент создания концепции «Сухого порта» было очевидно, что для поддержания роста грузооборота необходимо создать новые перевалочные мощности.

Новый этап развития: прокладка железнодорожных путей

Новые железнодорожные пути, открытие которых состоялось в Артеме, позволят значительно увеличить грузооборот ТЛЦ «Сухой порт». Так считает президент группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов:

«12 лет назад, когда мы начинали строить „Сухой порт“, на этом месте было поле, о железнодорожных путях не шло и речи. И спустя эти годы, я могу честно сказать, что мы можем гордиться проделанной работой. На первом этапе проекта „Сухой порт“ вложил миллиард рублей. Мы задачу выполнили за 6 месяцев. За это время были проложены километры кабелей возле этих железнодорожных путей. Проложена оптика. Выполнены сложные инженерные решения. И сегодня, вводя в эксплуатацию эти 2 пути, мы существенно увеличим грузооборот. Я рассчитываю, что это будет не меньше 5 поездов ежесуточно».

Новые два пути, протяженностью по 71 условному вагону каждый, которые были построены всего за 6 месяцев, являются настоящим важным достижением для проекта. Они позволят увеличить грузооборот не менее чем на 5 поездов ежесуточно, укрепив ТЛЦ «Сухой порт» как важный перевалочный центр региона.

Вклад в технологическое развитие

Начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде также отметил значимость события:

Фото: Сухой порт
«Самая главная цель этого проекта — построить пути, соответствующие современным требованиям технологий российских железных дорог. Два пути на 71 условный вагон не только увеличат объемы перевозок, но и повлияют на всю технологию. Мы активно развиваем инфраструктуру, в том числе и через такие проекты, как этот».

Преимущества новых технологий и перспективы на будущее

Как было неоднократно сказано на открытии, проект предполагает активное использование контейнеров в полувагонах, что уже показало впечатляющие результаты. Вейде подчеркнул:

«В 2022 году наша команда впервые в стране начала грузить контейнеры в полувагоны, и это решение оказало значительное влияние на увеличение темпов погрузки — рост составляет более 42% по сравнению с прошлым годом. „Сухой порт“ станет ключевым узлом для этой технологии, что позволит сэкономить пропускные способности и развивать ее на территории других регионов, включая Сибирь и Урал».

Проект электрификации станции и создание сквозных технологий являются следующими шагами в развитии железнодорожной инфраструктуры региона.

Важность события: мнения ведущих экспертов

На торжественном открытии выступили сенаторы Российской Федерации Людмила Талабаева и Константин Басюк, которые отметили, что команда, занимавшаяся реконструкцией и модернизацией отлично поработала.

Фото: Сухой порт
«Мы всегда беремся за то, что другим кажется фантастикой. Сегодняшний день — доказательство того, что усилия команды могут воплотить самые амбициозные планы в жизнь,» — отметила Людмила Талабаева, подчеркивая роль частного государственного партнерства в достижении общего блага.

Константин Басюк добавил:

«Колоссальная работа, проведенная коллективом, и современная супер-инфраструктура, которую мы видим сегодня, являются необходимыми для страны в современных условиях. Это новый шаг в развитии восточных регионов России.»

Новые рабочие места и дальнейшее развитие

Открытие станции совпало с началом Восточного экономического форума, что подчеркивает значимость события в контексте выполнения поручений президента России по развитию транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

В своей речи Председатель ЗСПК Антон Волошко отметил, что это событие является фактическим выполнением поручений президента России по развитию транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока и Приморского края. Он подчеркнул важность этого проекта для создания рабочих мест, уплаты налогов и роста бизнеса, а также отметил вклад частного государственного партнерства в его реализацию.

Фото: Сухой порт
«Это событие имеет огромное значение, так как оно способствует выполнению поручений президента по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, который является „артериями“ экономики Дальнего Востока и Приморского края. Реализация этого масштабного проекта, благодаря частно-государственному партнерству, не только создаст новые рабочие места, но и будет способствовать росту бизнеса и увеличению налоговых поступлений».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко подчеркнул, что каждый строительный проект служит драйвером экономического развития, особенно в области логистики. Он уверен в том, что этот первый этап открытия инфраструктуры окажет значительный вклад в дальнейшее развитие как Дальнего Востока, так и всей России:

«Любая стройка — это драйвер развития экономики, особенно когда речь идет о логистике. Открытие этой железнодорожной станции является не только значимым этапом в развитии транспортной инфраструктуры, но и весомым вкладом в дальнейшее развитие экономики Дальнего Востока и Российской Федерации».

Повышение операционной эффективности

Генеральный директор АО «Уголь-Транс» и первый вице-президент ОАО РЖД, Хасян Зябиров, также подчеркнул важность открытия нового пункта для загрузки полувагонов:

Фото: Сухой порт
«Мы, „Уголь-Транс“, с большим оптимизмом ожидали этого момента. Новый пункт загрузки контейнеров-полувагонов очень выгоден для нас. Теперь мы можем эффективно использовать каждый рейс: везти уголь в одну сторону, контейнеры — в другую, исключая пустые проезды. Это позволит значительно увеличить объемы отгрузок и снизить расходы на логистику».

Со времени внедрения технологии отгрузки контейнеров в полувагонах, компания уже отгрузила 250 тысяч полувагонов с портов Дальнего Востока, с транспортировкой более 20 миллионов тонн грузов. Зябиров подчеркнул, что с открытием нового пункта эти показатели будут расти еще быстрее.

Первые лица города о важности проекта

На торжественном открытии станции слово предоставили первому заместителю главы Артемовского городского округа Алексею Литвинову и председателю думы Артемовского городского округа Наталье Волковой, которые подчеркнули, что открывшийся объект имеет большую значимость не только для региона, но и для Артёма.

Фото: Сухой порт
«Для города Артема транспорт и инвестиции — это основной источник поступления налогов. Я желаю вам, профессор Александр Викторович, развивать ваше предприятие, чтобы у вас становилось больше рабочих мест, рабочих мест трудоустроенных именно в российских городах и архитектуре, для того, чтобы мы видели все растущие и растущие поступления налогового дохода физических лиц, основного налога для муниципалитетов», — заявил Алексей Литвинов.

Наталья Волкова добавила:

«Для нас большая честь сегодня находиться на таком важном, значимом мероприятии. И я уверена, что оно однозначно войдет в историю нашего города, нашего края. Сегодня для города Артема сделан еще один важный шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры»

Открытие новых жд-путей в Артемовском городском округе символизирует значительный шаг вперед в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Приморья. С завершением первого этапа и планами на дальнейшие улучшения ТЛЦ «Сухой порт» стремиться к тому, чтобы стать ключевым узлом в логистической сети региона, существенно повысив его экономический потенциал и укрепив позиции России на международной арене.

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