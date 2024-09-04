Открытие новых ЖД-путей ТЛЦ «Сухой порт» состоялось в Артеме

«12 лет назад, когда мы начинали строить „Сухой порт“, на этом месте было поле, о железнодорожных путях не шло и речи. И спустя эти годы, я могу честно сказать, что мы можем гордиться проделанной работой. На первом этапе проекта „Сухой порт“ вложил миллиард рублей. Мы задачу выполнили за 6 месяцев. За это время были проложены километры кабелей возле этих железнодорожных путей. Проложена оптика. Выполнены сложные инженерные решения. И сегодня, вводя в эксплуатацию эти 2 пути, мы существенно увеличим грузооборот. Я рассчитываю, что это будет не меньше 5 поездов ежесуточно».