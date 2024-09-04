По «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024 гуляют целыми семьями

Posted 4 сентября, 08:56
Published 4 сентября, 08:56
Modified 4 сентября, 08:58
Updated 4 сентября, 08:58
На ВЭФ стали съезжаться целыми семьями. Одна из «мам-героинь» показывает своих детей важным посетителям Форума Восточного экономического форума на острове Русском.
Даже самые серьезные участники мероприятия обращают внимание на многодетное семейство.
Мама-камышница привела сразу всех своих деток посмотреть, что происходит на площадках форума. Гостям и участникам ВЭФ семейство показалось куда интереснее, чем они ему.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что особо пронырливый молодой человек попал на площадку форума без аккредитации.