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Posted 4 сентября, 08:56

Published 4 сентября, 08:56

Modified 4 сентября, 08:58

Updated 4 сентября, 08:58

По «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024 гуляют целыми семьями

По «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024 гуляют целыми семьями

4 сентября 2024, 08:56
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Дети
Большие семьи прогуливаются по выставке «Улица Дальнего Востока» на Русском острове во Владивостоке. Многодетная мама провела своих малышей без очереди.

На ВЭФ стали съезжаться целыми семьями. Одна из «мам-героинь» показывает своих детей важным посетителям Форума Восточного экономического форума на острове Русском.

Даже самые серьезные участники мероприятия обращают внимание на многодетное семейство.

Видео: vostokmedia.com.

Мама-камышница привела сразу всех своих деток посмотреть, что происходит на площадках форума. Гостям и участникам ВЭФ семейство показалось куда интереснее, чем они ему.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что особо пронырливый молодой человек попал на площадку форума без аккредитации.

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