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Posted 4 сентября, 12:19

Published 4 сентября, 12:19

Modified 4 сентября, 12:21

Updated 4 сентября, 12:21

Полпред Юрий Трутнев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о достижениях ДФО

Полпред Юрий Трутнев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о достижениях ДФО

4 сентября 2024, 12:19
Фото: Правительство России
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Восточный экономический форум
Полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о достижениях дальневосточных регионов. Доклад прозвучал на ВЭФ-2024 во Владивостоке.

На ВЭФ-2024 во Владивостоке Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложил Президенту России Владимиру Путину о достижениях дальневосточных регионов.

Представитель Президента отметил, что на Дальнем Востоке удалось сформировать эффективную систему контролирования макрорегиона.

За последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 трлн рублей частных инвестиций, в регионах Дальнего Востока создали 18 тысяч рабочих мест, сообщил Юрий Трутнев.

Полпред также подчеркнул, что изменившаяся международная обстановка сформировала как новые вызовы, так и новые возможности. Важную роль для ДФО играет развитие Восточного железнодорожного полигона, он внесет большой вклад в развитие региона.

Кроме того, Юрий Трутнев сообщил, что новые инвестиционные проекты требуют новых шагов по развитию региона. К примеру, в некоторых регионах для увеличения притока инвестиций потребуется модернизации энергосистем.

Полномочный представитель Президента в ДФО также отметил, что в макрорегионе планируется построить два металлургических кластера и несколько судостроительных верфей, а также увеличить объем разработки полезных ископаемых.

Ранее «Восток-Медиа» писало о докладе министра развития Дальнего Востока Алексея Чекункова Президенту России в рамках ВЭФ.

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