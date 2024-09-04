Полпред Юрий Трутнев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о достижениях ДФО

Posted 4 сентября, 12:19
Published 4 сентября, 12:19
Modified 4 сентября, 12:21
Updated 4 сентября, 12:21
На ВЭФ-2024 во Владивостоке Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложил Президенту России Владимиру Путину о достижениях дальневосточных регионов.
Представитель Президента отметил, что на Дальнем Востоке удалось сформировать эффективную систему контролирования макрорегиона.
За последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 трлн рублей частных инвестиций, в регионах Дальнего Востока создали 18 тысяч рабочих мест, сообщил Юрий Трутнев.
Полпред также подчеркнул, что изменившаяся международная обстановка сформировала как новые вызовы, так и новые возможности. Важную роль для ДФО играет развитие Восточного железнодорожного полигона, он внесет большой вклад в развитие региона.
Кроме того, Юрий Трутнев сообщил, что новые инвестиционные проекты требуют новых шагов по развитию региона. К примеру, в некоторых регионах для увеличения притока инвестиций потребуется модернизации энергосистем.
Полномочный представитель Президента в ДФО также отметил, что в макрорегионе планируется построить два металлургических кластера и несколько судостроительных верфей, а также увеличить объем разработки полезных ископаемых.
Ранее «Восток-Медиа» писало о докладе министра развития Дальнего Востока Алексея Чекункова Президенту России в рамках ВЭФ.