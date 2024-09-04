Поручение выполнено: Дмитрий Демешин проверил Амурский утёс после реконструкции

Отметим, что реконструкция Амурского утёса стала одним из первых поручений Дмитрия Демешина в должности врио губернатора Хабаровского края. Он дал его на основе обратной связи от жителей краевого центра, которые обратили внимание нового главы региона на плачевное состояние памятника культуры. Амурский утёс привели в порядок кратчайшие сроки — спустя всего несколько месяцев горожане смогли увидеть и оценить результат выполнения поручения врио губернатора.