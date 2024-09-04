Пожарные спасли от огня строящийся дом во Владивостоке

Posted 4 сентября, 05:40
Published 4 сентября, 05:40
Modified 4 сентября, 05:51
Updated 4 сентября, 05:51
В среду днем произошел пожар на крыше строящегося жилого комплекса на улице Расула Гамзатова во Владивостоке. На место происшествия сразу же отправились спасатели МЧС России.
По оперативной информации сотрудников краевого управления МЧС, в момент прибытия пожарных горел утеплитель на кровле, из-за чего поднимался густой черный дым. Пожар быстро был потушен на площади около 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
Причины возгорания и ущерб от него устанавливают специалисты, сотрудники МЧС России проводят проверку на месте происшествия.