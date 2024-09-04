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Posted 4 сентября, 05:40

Published 4 сентября, 05:40

Modified 4 сентября, 05:51

Updated 4 сентября, 05:51

Пожарные спасли от огня строящийся дом во Владивостоке

Пожарные спасли от огня строящийся дом во Владивостоке

4 сентября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке удалось успешно ликвидировать пожарным МЧС России. Выяснилось, что возгорание произошло на крыше дома.

В среду днем произошел пожар на крыше строящегося жилого комплекса на улице Расула Гамзатова во Владивостоке. На место происшествия сразу же отправились спасатели МЧС России.

По оперативной информации сотрудников краевого управления МЧС, в момент прибытия пожарных горел утеплитель на кровле, из-за чего поднимался густой черный дым. Пожар быстро был потушен на площади около 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Причины возгорания и ущерб от него устанавливают специалисты, сотрудники МЧС России проводят проверку на месте происшествия.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезный пожар начался во Владивостоке.

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