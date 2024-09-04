Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии на ВЭФ-2024

На острове Русском во Владивостоке прошла встреча Президента России с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным. Высокопоставленные лица встретились на Восточном экономическом форуме. Там они обсудили духовное единство российского и сербского народов, Владимир Путин подчеркнул ментальное сходство россиян и сербов.