Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии на ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 10:32
Published 4 сентября, 10:32
Modified 4 сентября, 10:34
Updated 4 сентября, 10:34
На острове Русском во Владивостоке прошла встреча Президента России с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным. Высокопоставленные лица встретились на Восточном экономическом форуме. Там они обсудили духовное единство российского и сербского народов, Владимир Путин подчеркнул ментальное сходство россиян и сербов.
«Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях. Об этом тоже поговорим. Там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать. Имею в виду, например, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа», — отметил Президент России Владимир Путин.
Также Владимир Путин и Александр Вулин обсудили выполнение Сербией Дейтонских соглашений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России начал первую рабочую встречу на ВЭФ-2024.