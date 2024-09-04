Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото

Posted 3 сентября, 23:27
Published 3 сентября, 23:27
Modified 3 сентября, 23:29
Updated 3 сентября, 23:29
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. На ВЭФ у Главы государства запланировано много встреч и мероприятий. Он проведет встречу с губернатором Приморья, пообщается с резидентами ТОРов, а также выступит на пленарном заседании с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и заместителем Председателя КНР Хань Чжэном.
У борта самолета Владимира Путина встречали Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Стивен Сигал не прибыл в дальневосточную столицу на ВЭФ, но связался с гостями мероприятия по видеосвязи.