Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. На ВЭФ у Главы государства запланировано много встреч и мероприятий. Он проведет встречу с губернатором Приморья, пообщается с резидентами ТОРов, а также выступит на пленарном заседании с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и заместителем Председателя КНР Хань Чжэном.