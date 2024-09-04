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Posted 3 сентября, 23:27

Published 3 сентября, 23:27

Modified 3 сентября, 23:29

Updated 3 сентября, 23:29

Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото

Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото

3 сентября 2024, 23:27
Фото: kremlin.ru
Сюжет
ВЭФ-2024
Владимир Путин прилетел в Приморье на ВЭФ. Его встретили глава региона Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. На ВЭФ у Главы государства запланировано много встреч и мероприятий. Он проведет встречу с губернатором Приморья, пообщается с резидентами ТОРов, а также выступит на пленарном заседании с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и заместителем Председателя КНР Хань Чжэном.

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У борта самолета Владимира Путина встречали Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Фото: kremlin.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Стивен Сигал не прибыл в дальневосточную столицу на ВЭФ, но связался с гостями мероприятия по видеосвязи.

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