Приморский предприниматель отстоял свою честь в суде против Марии Соловьенко

Posted 4 сентября, 03:31
Published 4 сентября, 03:31
Modified 4 сентября, 03:31
Updated 4 сентября, 03:31
Мария Соловьенко в своих социальных сетях буквально «катком» проехалась по предпринимателю перед выборами прошлого года, и записала два видео, которые и стали фундаментом этого судебного разбирательства.
Ответственности за такие высказывания как «урка» и «уголовник» Марии Дмитриевне избежать удалось, так как у публичных лиц, как признал суд, более высокий предел допустимого уровня критики, а вот второй пункт, который истец выдвинул на обсуждение — суд счел обоснованным. Соловьенко, как сказано в судебном решении, сообщила, что «Грицишин не выплатил долг староверам и его не могут найти приставы». Суд принял во внимание, что долг Грицишина, согласно данным ФССП, планомерно уменьшается, а значит, та фраза, смысл которой сводится к тому, что Грицишин скрывается от приставов, действительности не соответствует.
Решение суд вынес следующее — возложить на Соловьенко Марию Дмитриевну обязанность опубликовать в мессенджере Telegram, а также на личной странице Марии Соловьенко в социальной сети ВК опровержение распространенных о Грицишине Николае Борисовиче сведений, а именно сообщить, что Грицишин Николай Борисович не скрывается от судебных приставов-исполнителей и не уклоняется от выплаты задолженности.
Взыскать с Соловьенко Марии Дмитриевны в пользу Грицишина Николая Борисовича расходы по оплате судебной экспертизы в размере 75 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.
Решение суда первой инстанции в законную силу не вступило, и может быть обжаловано в апелляции.
Остается, пожалуй, только один незакрытый вопрос с «уркой» и «уголовником» — важно отметить, что далеко не каждый оступившийся человек по умолчанию урка и уголовник. Сергей Павлович Королев, к примеру, прошел немало лагерей, в том числе и на Дальнем Востоке, но язык не поворачивается назвать уркой и уголовником отца российской космонавтики. Российское законодательство не регламентирует этот момент, но человек, однажды совершивший ошибку и понесший наказание, а тем более его отбывший, не освобождается с клеймом «урки» и «уголовника» на затылке.
Напротив, он свободный человек и волен поступать так, как поступают другие свободные люди, в том числе и избираться в органы власти, в соответствии с действующим законодательством, если на него не наложены в этом отношении соответствующие ограничения. А может строить ракеты и самолеты, тоже никем не воспрещается.
Если обратиться к корням терминологии, то уркой у сегодняшнего россиянина быть не получится, даже если очень захочется — само понятие ушло из обихода и осталось в словариках арестантов, которых судили еще «по старому кодексу», когда Россия была еще РСФСР.