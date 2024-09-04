Проект LIFE «Есть нюанс» посвящен просвещению молодежи

Posted 4 сентября, 11:59
Published 4 сентября, 11:59
Modified 4 сентября, 11:59
Updated 4 сентября, 11:59
Так, сексолог Елена Толстая дала советы по подготовке к первому сексу и пояснила, в каких случаях следует от него отказываться. В числе причин — страхи и сомнения. По словам эксперта, возрастом согласия сегодня принято считать шестнадцать лет.
«Самое важное — вы должны задать себе вопрос, хотите ли вы этого на самом деле. Потому что если у вас есть страх либо хотя бы небольшие сомнения, то лучше от этого первого раза прямо сейчас отказаться», — сказала Елена Толстая.
Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов рассказал о важности использования средств с SPF для подростков. Это прежде всего защита от рака кожи, пигментации и негативного воздействия солнечных лучей.
Уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал такое физиологическое явление, как спонтанная эрекция у юношей. Он пояснил, что этот процесс является нормой и у каждого начинается по-разному.
В числе тем, волнующих современную молодежь, — лишний вес, отношения со сверстниками, религия, панические атаки, выбор профессии.
Проект «Есть нюанс» направлен на просветительскую работу с молодежью по различным темам, в числе которых сексуальное образование. Он рассчитан не только на тинейджеров, но и на их родителей. Важно, чтобы взрослые могли открыто и без стеснения обсуждать с детьми самые деликатные темы. Вопросы, интересующие современную молодежь, были выявлены путем проведения анонимного опроса.
Видеоролики проекта публикуются на различных платформах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен» и Rutube. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).