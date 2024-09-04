Шестаков на ВЭФ: Владивосток среди лидеров по благоустройству в России

Успех Владивостока в сфере благоустройства Шестаков связывает с активным участием жителей в процессе принятия решений, что свидетельствует о его ориентированности на потребности горожан. Мэр также выразил уверенность, что изучение опыта других муниципалитетов поможет избежать ошибок и улучшить городскую среду для жителей и гостей Владивостока, демонстрируя стратегический подход к развитию города.