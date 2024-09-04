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Posted 4 сентября, 13:53

Published 4 сентября, 13:53

Modified 4 сентября, 13:55

Updated 4 сентября, 13:55

Совещание по развитию инфраструктуры ДФО проходит на ВЭФ-2024

Совещание по развитию инфраструктуры ДФО проходит на ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 13:53
Фото: kremlin.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Во Владивостоке проходит совещание по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Президент России Владимир Путин, министры и главы регионов обсудили энергетику ДФО, в том числе и перспективы развития атомной электрогенерации.

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проходит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Участники официальной беседы обсудили увеличение объемов потребления электричества на Дальнем Востоке. Отмечается, что в ДФО эти показатели превышают средние по России (3,5 процента по региону против 1,4 процента по стране), что отражает рост коммерческой активности.

Улучшение атомной генерации электроэнергии на Дальнем Востоке — перспективное направление, подметил Глава государства в своем вступительном слове в начале совещания.

Во встрече принимают участие Президент России Владимир Путин, профильные министры, а также главы регионов Дальнего Востока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024 во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ
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