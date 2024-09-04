Совещание по развитию инфраструктуры ДФО проходит на ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 13:53
Published 4 сентября, 13:53
Modified 4 сентября, 13:55
Updated 4 сентября, 13:55
В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проходит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.
Участники официальной беседы обсудили увеличение объемов потребления электричества на Дальнем Востоке. Отмечается, что в ДФО эти показатели превышают средние по России (3,5 процента по региону против 1,4 процента по стране), что отражает рост коммерческой активности.
Улучшение атомной генерации электроэнергии на Дальнем Востоке — перспективное направление, подметил Глава государства в своем вступительном слове в начале совещания.
Во встрече принимают участие Президент России Владимир Путин, профильные министры, а также главы регионов Дальнего Востока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко на ВЭФ-2024 во Владивостоке.