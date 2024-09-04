Совсем скоро на Камчатке стартует строительство уникального парка

Ожидается и значительный социально-экономический эффект для экономики края от реализации проекта. Это и увеличение туристического потока до 600 тысяч человек в год, и создание новых рабочих мест — 1500, а с учетом развития сопутствующих сервисов — 3000, и рост бюджетных доходов — 21 миллиард рублей за первые 10 лет операционной деятельности, а с учетом мультипликативного эффекта — 53 миллиарда рублей.