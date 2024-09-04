Совсем скоро на Камчатке стартует строительство уникального парка

Posted 4 сентября, 08:20
Published 4 сентября, 08:20
Modified 4 сентября, 08:22
Updated 4 сентября, 08:22
«Парк „Три вулкана“ — это туристский кластер с инфраструктурой мирового уровня, безупречным сервисом и разнообразными возможностями для горного, горнолыжного, бальнеологического, круизного и экспедиционного туризма. Подробнее о проекте рассказали на форсайт-сессии, которая состоялась в рамках Восточного экономического форума.
Создание туристического кластера обеспечит комплексное развитие территории — развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство более 100 километров автомобильных дорог и проездов, создание систем энерго- и водоснабжения, водоотведения.
Ожидается и значительный социально-экономический эффект для экономики края от реализации проекта. Это и увеличение туристического потока до 600 тысяч человек в год, и создание новых рабочих мест — 1500, а с учетом развития сопутствующих сервисов — 3000, и рост бюджетных доходов — 21 миллиард рублей за первые 10 лет операционной деятельности, а с учетом мультипликативного эффекта — 53 миллиарда рублей.
«Мы по сути дела перезагрузим территорию Камчатки, мы считаем, что этот проект приведет к тому, что он будет притягивать к себе не только туристов, но и другой бизнес — малый, средний. И это поможет познакомиться с Камчаткой гораздо легче — без вертолета, и в любую погоду можно будет насладиться прекрасной природой региона. И наш проект это не только целая деревня, которая появится вокруг курорта „Сопка Горячая“, но и Вилючинский порт, который получит импульс к развитию, принимая туристов, приезжающих морем», — отметил Сергей Бачин.
Парк «Три вулкана»с его сердцем — уникальным курортом «Сопка Горячая» в полной мере раскроет рекреационный потенциал круглогодичного туризма. Здесь планируется построить шесть гостиниц, рестораны, магазины, 30 километров горнолыжных трасс, три канатные дороги, будет обустроена геотермальная лагуна, появятся конференц-центр и музей, будут организованы прогулочные маршруты.
«Проект развивается уже несколько лет, инициатором его является группа „Интеррос“, Владимир Олегович Потанин посвящает очень много времени и внимания этому проекту. Безусловно, такой проект невозможен без государственной поддержки. В этом году мы только начинаем стройку, а государство уже проинвестировало ряд сопутствующих инфраструктурных объектов. У этого проекта сложнейшее финансирование — консорциум банка ВЭБ и Сбербанка», — рассказал Сергей Бачин, и объявил о скором старте строительных работ.
«Сейчас вопрос уже идет на недели. Буквально через 4-5 недель мы должны получить разрешение на строительство и уже начать эту огромную стройку. Мобилизация уже сделана, и нам очень помогает Туризм.РФ, который тоже является партнером этого проекта. Вот такой частно-государственной командой мы идем к тому, чтобы Новый год встретить в стройке. И дайте нам три года, и это будет уже готовый проект», — добавил он.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул особую значимость проекта в развитии региона.
«Камчатка — самый быстро растущий с точки зрения туризма регион, можно сказать, что Камчатка самый перспективный регион, поэтому с развитием инфраструктуры растет и интерес инвесторов. Проект „Парк „Три вулкана“ очень точно отражает ту стратегию, которую мы видим в развитии туризма на Камчатке в целом. Мы сейчас находимся в исторической точке, когда от разовых экспедиционного типа тургрупп и маршрутов мы переходим к массовому продукту, рассчитанному на широкую аудиторию. И в дополнении к этому расширяем сезон и охватываем не только лучшие пиковые месяцы — июль, август, начало сентября, но и максимальное количество месяцев в году. И проект, как раз зримый символ такого подхода — он расположен в уникальном месте: это дикая природа, и это сочетание всего того, что хочет человек увидеть на Камчатке — действующие вулканы, термальные источники, реки и озера с медведями, морское побережье. Все, чем Камчатка славится, в этом месте есть, и это близко — за час-полтора от аэропорта можно доехать до парка круглый год», — сказал глава региона.
Напомним, парк «Три вулкана» станет одним из крупнейших проектов в сфере туризма в России и крупнейшим на Камчатке — реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и при поддержке корпорации «Туризм.РФ». Общий объем инвестиций «Интерроса» составит около 67 миллиардов рублей.