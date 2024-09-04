Трассу перекрыли: что происходит на ВЭФ-2024 в эти минуты — фото

Posted 3 сентября, 23:58
Published 3 сентября, 23:58
Modified 4 сентября, 00:00
Updated 4 сентября, 00:00
Трассу временно перекрыли во Владивостоке. Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин прилетел в город. Его борт совершил посадку во Владивостоке, встречал главу государства полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.
Не исключено, что перекрытие связано с тем, что по городу едет Президент России. Возможно, Владимир Владимирович собирается принять участие в одном из мероприятий Восточного экономического форума в ближайшее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая программа ждет Президента России Владимира Путина на ВЭФ-2024.