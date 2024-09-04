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Posted 3 сентября, 23:58

Published 3 сентября, 23:58

Modified 4 сентября, 00:00

Updated 4 сентября, 00:00

Трассу перекрыли: что происходит на ВЭФ-2024 в эти минуты — фото

Трассу перекрыли: что происходит на ВЭФ-2024 в эти минуты — фото

3 сентября 2024, 23:58
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Восточный экономический форум
Участок трассы временно перекрыли во Владивостоке. Появились предположения, что Президент РФ Владимир Путин может ехать на одно из мероприятий ВЭФ.

Трассу временно перекрыли во Владивостоке. Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин прилетел в город. Его борт совершил посадку во Владивостоке, встречал главу государства полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Не исключено, что перекрытие связано с тем, что по городу едет Президент России. Возможно, Владимир Владимирович собирается принять участие в одном из мероприятий Восточного экономического форума в ближайшее время.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая программа ждет Президента России Владимира Путина на ВЭФ-2024.

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